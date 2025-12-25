Logo
"S ljubavlju hrabrim srcima": Broj 1411 do sada pozvan 34.150 puta

Izvor:

RTRS

25.12.2025

12:12

Komentari:

0
U okviru akcije "S ljubavlju hrabrim srcima" broj 1411 je do sada pozvalo 34.150 osoba.

Šesnaesto donatorsko veče "S ljubavlju hrabrim srcima" biće održano 26. decembra 2025. godine u svrhu prikupljanja sredstava i podrške za osnivanje i opremanje centra za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči, pod visokim pokroviteljstvom vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske Ane Trišić Babić.

S ljubavlju hrabrim srcima

Ana Trišić Babić

