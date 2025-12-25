Kovačević: Neće Sarajevo Srpskoj nametati predsjednika

Porparol SNSD-a Radovan Kovačević rekao je da je odluka Centralne izbore komisije BiH o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica, direktan napad Sarajeva na Republiku Srpsku i srpski narod, ali da neće uspjeti u tome jer će građani izaći u još većem broju i ponovo glasati za kandidata SNSD-a Sinišu Karana.

Kovačević je rekao da je CIK, u kojem sjede članovi iz opozicije, poništio izbore kako bi omogućio pobjedu opozicionog kandidata Branka Blanuše.

On ističe da je dokaz ove tvrdnje to što nisu poništeni rezultate sa svih biračkim mjesta, odnosno izbori, već samo rezultati sa biračkih mjesta na kojima je Karan odnio pobjedu.

"Ostavili su sve glasove za kandidata opozicije kojeg oni žele. Radi se o ljudima koji dolaze iz stranaka opozicije i oni su ostavili glasove njemu, a poništili glasove za Karana tamo gdje je osvojio ubjedljivu pobjedu", rekao je Kovačević.

On je rekao da će SNSD uputiti žalbu na odluku Centralne izbore komisije BiH, iako zna da neće biti usvojena jer nikada nijedna odluka u korist Republike Srpske nije usvojena u CIK-u, Sudu BiH i Ustavnom sudu BiH.

"Te institucije su politički alati borbe protiv Republike Srpske i iz njihove perspektive Republika Srpska je meta", istakao je Kovačević.