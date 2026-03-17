Izraelci tvrde: Likvidiran Laridžani

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac saopštio je da je u jednom od izraelskih napada na Iran poginuo šef iranskog Vrhovnog savjeta za državnu bezbjednost Ali Laridžani, javlja Rojters.

Neimenovani izvori izjavili su ranije danas da je Laridžani bio jedna od meta izraelskih napada tokom prethodne noći.

Za sada nema potvrde o smrti Laridžanija iz Teherana.