"Povući sve zakone koje je nametnuo Kristijan Šmit"

BiH, ukoliko želi da opstane i da se kreće u normalnom pravcu, pa i prema EU, mora da povuče sve zakoni koje je nametnuo Kristijan Šmit, izjavio je poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujičić.

Vujičić je istakao da su od Dejtonskog mirovnog sporazuma do danas najveće probleme u BiH pravili visoki predstavnici, odnosno stranci, a da je to kulminiralo sa Šmitom koji nije ni izabran, ni imenovan u skladu sa procedurama Savjeta bezbjednosti UN.

"Izazvao je najveće probleme u smislu nametanja zakona", naveo je Vujičić, prenosi Srna

On je naglasio da je odavno došlo vrijeme da domaći političari i predstavnici tri naroda i dva entiteta odlučuju o sudbini BiH, a ne neki stranci koji su, generalno, pokazali da su najveći problemi izazvani njihovim neustavnim i nelegitimnim odlukama i nametanjima zakona