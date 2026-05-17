Velika potraga za Kristijanom Aleksićem: Ubio maturanta koji mu je dostavio hranu

Jake policijske snage, predvođene pripadnicima Specijalne policije, tokom cijele noći i jutra, za sada bezuspješno, pokušavaju ući u trag 50-godišnjem Kristijanu Aleksiću iz Drniša, koji se sumnjiči za ubistvo 19-godišnjeg dostavljača pice.

Prema dosadašnjim informacijama, Aleksić je u subotu oko 23 časa, na terasi svoje porodične kuće, u trenutku kada mu je dostavljač predavao picu, ispalio jedan hitac iz pištolja. Nakon toga je uzeo ruksak sa pripremljenim stvarima i pobjegao. Kako nezvanično saznaju hrvatski mediji, u drugog dostavljača nije pucao.

Policija je blokirala šire područje Drniša, a pretpostavlja se da je osumnjičeni pobjegao prema području guste šume, zbog čega ga policija pokušava locirati i uz pomoć dronova.

Društvo Jablan ima skoro dvije tone! On je zvijezda sajma i svi žele da ga vide, a gazda kaže "ništa strašno"

Kako nezvanično prenose mediji, drniški maturant je tokom vikenda uskočio da odradi smjenu dostave za jednu drnišku piceriju, mijenjajući prijatelja koji je imao druge obaveze.

Navodno je jedan od dostavljača, koji je prvobitno trebalo da ide na adresu, odbio dostavu jer mu je bilo nelagodno da ide kod Aleksića, kojeg su se, kako se tvrdi, mnogi u Drnišu plašili i izbjegavali. Tada je 19-godišnjak, prema tim navodima, predložio da odu zajedno i rekao da neće biti problema.

Svijet Odjekuju eksplozije u centru Moskve, ima nastradalih

Mladić je potom izašao iz vozila i krenuo prema stanu u Aleksićevoj porodičnoj kući, kada je odjeknuo hitac. Dostavljač je pao pogođen, dok je drugi mladić, u kojeg Aleksić nije pucao, u panici pobjegao automobilom.

Odmah nakon pucnjave obaviještena je policija, koja je pokrenula intenzivnu potragu.

Kristijan Aleksić je 2002. godine na Županijskom sudu u Splitu osuđen na 12 godina zatvora zbog teškog ubistva 24-godišnje Marijane Sučević, počinjenog u maju 1994. godine.

(Slobodna Dalmacija)