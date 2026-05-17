Koja sjedišta u avionu su najbolja za duga putovanja

Mnoge osobe žele uživati u udobnom putovanju, a to se na letovima niskobudžetnih aviokompanija čini kao nemoguća misija.

Ipak, argentinska stjuardesa Barbie Bac izdvojila je koristan savjet s kojim možete osigurati najbolje mjesto u avionu.

Ona naglašava da će vam niskobudžetne aviokompanije, ukoliko ne doplatite za sjedište, skoro uvijek dodijeliti ono najgore, koje se nalazi u sredini između dvije osobe, u zadnjem redu, ili bez prozora. Ipak, ona ističe da postoji rješenje.

"Bila sam na letu od četiri i po sata, platila sam dodatno kako bih putovala kao kraljica na sjedištu gdje s jedne strane nemam nikoga pored sebe. Za to zadovoljstvo platila sam samo 11 eura više", kazala je.

Bac ističe da je njen izbor bilo sjedište na desnoj strani u 27. redu, gdje se nalaze samo dva sjedišta umjesto uobičajena tri, što putnicima pruža više prostora i udobnosti. Također, ona je opisala i sjedišta koja je potrebno izbjegavati, pogotovo ako se nadate odmoru tokom leta.

"Zadnji red je bez sumnje najgori. U stražnjem dijelu aviona se i najviše osjete turbulencije", kazala je.

Također, srednje sjedište nazvala je sjedištem očaja.

"Zarobljeni ste, stisnuti između dvoje potpunih stranaca, bez ličnog prostora i kontrole", poručila je.

Ona ističe i da sjedište do prolaza može biti noćna mora za spavanje, jer vas na tom mjestu ljudi udaraju dok prolaze, a stjuardese vas guraju kolicima s hranom i pićem. Također, sjedišta u izlaznom redu aviona smatraju se najboljim zbog prostora za noge, ali putnici na ovim sjedištima imaju odgovornost otvaranja izlaza u slučaju nužde. Ta sjedišta mogu biti hladnija zbog blizine vrata, a ponekad ispred vas sjedi stjuardesa, što može biti neugodno, piše The Mirror.

Sjedišta u prvom redu, odmah iza pregradnog zida nude prostor za noge, ali tu ne postoji prostor za odlaganje stvari, pa sve morate staviti u pretinac iznad glave. U konačnici, ova stjuardesa navodi da ako želite mir i odmor, sjedište uz prozor je najbolji izbor.