Svjetski dan hipertenzije - Povišen krvni pritisak ili "tihi ubica"

Svjetska zdravstvena organizacija /SZO/ danas obiljležava Svjetski dan hipertenzije, a procjene su da 1,4 milijarde ljudi na svijetu živi sa visokim protiskom.

Hipertenzija ostaje vodeći uzrok prijevremene smrti koji se može spriječiti. Često se naziva "tihim ubicom" jer obično nema simptome, ali značajno povećava rizik od srčanog i moždanog udara, bolesti bubrega.

Ljekari upozoravaju da povišen krvni pritisak pogađa gotovo polovinu odraslog stanovništva.

Poseban problem predstavlja činjenica da veliki broj osoba nije ni svjestan da ima hipertenziju, sve dok ne dođe do ozbiljnih komplikacija poput infarkta ili šloga.

Samo jedna od četiri osobe sa hipertenzijom ima adekvatno kontrolisan krvni pritisak.

Prvi simptomi su, kako ljekari pojašnjavaju, najčešće nespecifični i uključuju glavobolju, osećaj pritiska u glavi, zujanje u ušima, vrtoglavicu, umor, lupanje srca, kratak dah ili krvarenje iz nosa.

Poseban oprez potreban je ukoliko se povišen pritisak javlja zajedno sa bolom u grudima, otežanim disanjem, poremećajem govora, slabošću jedne strane tijela, naglom jakom glavoboljom ili smetnjama vida, jer su tada neophodni hitni medicinski pregled i zbrinjavanje.

Savremeni tempo života ima veliki uticaj na razvoj hipertenzije i narušavanje kardiovaskularnog zdravlja.

Dugotrajno sjedenje, nedostatak fizičke aktivnosti, loš san, hronični stres, nepravilna ishrana, prekomjeran unos soli, višak tjelesne težine, pušenje i alkohol predstavljaju faktore koji doprinose nastanku i održavanju povišenog krvnog pritiska.

Redovna kontrola pritiska je osnov prevencije. Jednom uspostavljena terapija najčešće je dugotrajna.

Rano otkrivanje, redovno praćenje i kontinuirano liječenje mogu spriječiti većinu komplikacija povezanih sa hipertenzijom, istakli su iz SZO, prenosi Srna.

Cilj obilježavanja Svjetskog dana je podizanje globalne svijesti o visokom krvnom pritisku, promocija prevencije, otkrivanja i kontrole, kao i podsticanje akcije na nivou pojedinca, zajednice i zdravstvenog sistema.