Osamnaest ljudi hospitalizovano: Eksplozija granate u centru za obuku MUP-a u Rusiji

Osamnaest ljudi je hospitalizovano nakon eksplozije granate u centru Ministarstva unutrašnjih poslova u Siktivkaru u ruskoj Republici Komi, od kojih je četvoro kritično, saopštio je pomoćnik ruskog ministra zdravlja Aleksej Kuznjecov.

"Četiri su u izuzetno teškom stanju, petoro je u teškom, a troje u srednje teškom stanju", rekao je Kuznjecov, prenosi RIA Novosti.

Kako su saopštile ruske vlasti, danas je eksplodirala šok-bomba u centru za stručnu obuku Ministarstva unutrašnjih poslova, zapalivši krov, zbog čega je najmanje 200 ljudi evakuisano iz zgrade.

Požar je ubrzo ugašen.

Uzrok incidenta se istražuje, a jedna od mogućnosti je da je došlo do kršenja bezbJednosnih propisa, navodi ruska agencija.