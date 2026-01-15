Zaokret? Merc govorio o ravnoteži odnosa s Rusijom

Izvor:
15.01.2026
Njemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da je Rusija evropska zemlja te izrazio nadu da će Evropska unija uspjeti postići ravnotežu u odnosima s Moskvom.
Govoreći pred privrednicima na novogodišnjem prijemu u Haleu, Merc je poručio da je stabilnost u odnosima s najvećim evropskim susjedom ključna za budućnost Evrope i Njemačke, što donekle protivriječi njegovim ranijim izjavama koje su djelovale prilično ratoborno prema Rusiji.
"Ako uspijemo da vratimo mir i slobodu u Evropu, ako napokon pronađemo ravnotežu u odnosima s našim najvećim evropskim susjedom, govorim o Rusiji, ako zavlada mir i ako se osigura sloboda, ako u svemu tome uspijemo, tada će Evropska unija, a time i mi u Njemačkoj, položiti sljedeći ispit i nakon 2026. moći s povjerenjem da gledamo u budućnost", rekao je Merc.
Kancelar je pritom naglasio da njegova izjava nije povezana s činjenicom da se nalazio u istočnom dijelu Njemačke.
"To govorim gdje god da se nalazim u Njemačkoj", rekao je Merc, dodavši da je "Rusija evropska zemlja", prenosi Indeks.
