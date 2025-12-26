Влада Српске одржала сједницу, ево шта је одлучено

26.12.2025
Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о угоститељству којим се додатно уређује систем обављања угоститељске дјелатности и обезбјеђује систем једнаких и транспарентних услова пословања за све угоститеље, с циљем сузбијање сиве економије и јачања фискалне дисциплине.
Овим законским ријешењем се први пут дефинише дегустациони простор као мјесто у којем угоститељ на селу може пружати услуге припремања и услуживања хране и пића из сопствене пољопривредне производње, и то без обавезе кориштења услуге смјештаја.
Циљ Нацрта закона је и унапређење квалитета услуга и заштита потрошача, дигитализација евиденција и јачање инспекцијског и управног надзора.
Законом се јасно дефинишу врсте угоститељских објеката, облици пружања услуга и услови под којима се угоститељска дјелатност може обављати, те уводи јединствени електронски информациони систем који омогућава евиденцију објеката, гостију и боравишне таксе, чиме се обезбјеђује боља контрола, поуздана статистика и ефикаснија наплата јавних прихода, саопштено је из Бироа Владе за односе са јавношћу.
Системски се уређује и рад салона за посебне прилике, који су у пракси веома заступљени и значајан су сегмент угоститељске понуде.
Влада Републике Српске усвојила је Програм јавних инвестиција за период 2026-2028, у који су уврштена укупно 184 пројекта - 94 у имплементацији и 90 кандидованих, рангираних до седам најприоритетнијих, у износу од 8,6 милијарди КМ.
Општине и градови су путем електронске евиденције у овај документ уврстиле 403 пројекта, од којих је 118 у имплементацији и 285 кандидованих /до седам приоритета/, а улагања у периоду 2026-2028. година износе 858,8 милиона КМ.
У Републици Српској су до 2028. године уговорене инвестиције, са обезбјеђеним финансирањем, министарстава или институција у износу од 3,1 милијарду КМ, док су као приоритетне потребе без обезбијеђених извора финансирања, посматрајући до највише седам најприоритетнијих пројеката, кандидоване додатне инвестиције у износу од 5,5 милијарди КМ, од чега су у периоду 2026-2028. година планирана улагања од 3,1 милијарду КМ.
Анализа секторске структуре инвестиција у имплементацији показује да су највећа улагања, од 93 одсто, у секторе енергетике, саобраћаја, здравства и пољопривреде, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу.
У области енергетике највеће улагање планирано је за пројекат "Изградња ХЕ `Бук Бијела` у оквиру `Хидроелектроенергетског система Горња Дрина`", укупна вриједност пројекта износи 580 милиона, а закључно са 2024. годином уложено је 75 милиона КМ, док је у текућој години планирано улагање 79 милиона КМ.
У периоду 2026-2028. година биће уложено 375 милиона КМ, а у овој области значајни су пројекти "Изградња соларне фото-напонске електране `Требиње један`" укупне вриједности 206 милиона КМ и пројекат "Изградња Хидоелектране `Дабар`", укупне вриједности 661 милион КМ.
У области транспорта укупна вриједност улагања износи 1,9 милијарде КМ.
Највећа улагања у периоду 2026-2028. године од 467 милиона КМ односе се на пројекат "Изградњу мреже ауто-путева - дионица Брчко-Вукосавље", слиједи пројекат "Изградња мреже ауто-путева, дионица Брчко-Бијељина" са укупно 295 милиона КМ и пројекат "Пројектовање и изградња ауто-пута Бијељина-Рача", укупне вриједности 195 милиона КМ за период 2026-2028.
Од кандидованих у области транспорта најзначајнији су пројекти из области ауто-путева, путева и жељезница, док највећу новчану вриједност имају пројекти који се односе на друмски транспорт.
Финансијски најзахтјевнији пројекти су "Изградња мреже ауто-путева, дионица петља Јоховац /Товира/-Вукосавље /трећа и четврта фаза/ у укупној вриједности од 829 милиона КМ /планирана улагања у периоду 2026 – 2028. година износе 141 милион КМ/.
Ту су и пројекат "Ремонт дионице пруге Шамац-Добој" вриједан укупно 246 милиона КМ и "Ремонт дионице пруге Добој-Маглај", у укупном износу од 186 милиона КМ.
Осим кандидованих пројеката у области транспорта од 2026-2028. година финансијски најзахтјевнији кандидовани пројекти су области енергетике - укупно 1.009.162.439 КМ и здравства – укупно 141.597.969 КМ.
Влада Републике Српске утврдила је најнижу плату у Републици Српској за 2026. годину у бруто износу од 1.476 КМ, односно у нето износу од 1.000 КМ.
Најнижа плата за послове за чије обављање се захтијева најмање стечено средње образовање у трајању од три године утврђена је у бруто износу од 1.558 КМ, односно у нето од 1.050 КМ.
Бруто износ најниже плате за послове за чије обављање се захтијева најмање стечено средње образовање у трајању од четири године је 1.672 КМ, односно нето износ од 1.100 КМ, саопштено је из Бироа Владе за односе са јавношћу.
Најнижа плата за послове за чије обављање се захтијева најмање стечено више образовање утврђена је у бруто износу од 2.081 КМ, односно у нето износу од 1.350 КМ.
Најнижа плата за послове за чије обављање се захтијева најмање стечено високо образовање утврђује се у бруто износу од 2.245 КМ, односно у нето износу од 1.450 КМ.
Влада Републике Српске донијела је одлуку о исплати укупно 750.000 КМ за четврти квартал ове године за 15 неразвијених и 20 изразито неразвијених јединицама локалне самоуправе.
У оквиру ове одлуке биће исплаћена средства за неразвијене општине - Братунац 23.125 КМ, Вишеград 21.375 КМ, Власеница 22.100 КМ, Доњи Жабар 20.987 КМ, Костајница 22.450 КМ, Љубиње 21.900 КМ, Невесиње 21.900 КМ, Нови Град 21.012 КМ, Петровац 19.750 КМ, Петрово 21.725 КМ, Рибник 21.450 КМ, Рогатица 20.850 КМ, Хан Пијесак 21.175 КМ, Шамац 21.975 КМ, те Шипово 20.725 КМ, саопштено је из Бироа Владе Републике Српске за односе с јавношћу.
У оквиру исплате изразито неразвијеним општинама Берковићима је намјењено 20.522 КМ, Вукосавље ће добити 22.350 КМ, Источни Дрвар 18.885 КМ, Источни Мостар 21.647 КМ, Источни Стари Град 19.725 КМ, Језеро 22.600 КМ, Калиновик 20.210 КМ, Кнежево 21.700 КМ, Крупа на Уни 22.812 КМ, Купрес 20.022 КМ, Лопаре 21.750 КМ, Ново Горажде 20.887 КМ, Осмаци 22.662 КМ, Оштра Лука 22.000 КМ, Пелагићево 21.512 КМ, Рудо 22.925 КМ, Сребреница 21.387 КМ, Трново 20.225 КМ, Чајниче 21.662 КМ и Шековићи 22.012 КМ.
Влада Републике Српске је данас донијела и одлуку о суфинансирању пројеката неразвијених и изразито неразвијених јединица локалне самоуправе, којом се одобрава исплата 101.750 КМ за општине Хан Пијесак, Љубиње, Петровац, Вукосавље, Источни Мостар, Нови Град, Чајниче и Сребреница.
Влада Републике Српске усвојила је информацију о спровођењу јавног позива за додјелу подстицаја из надлежности Министарства енергетике и рударства у 2025. години са ранг-листом привредних друштава којима су одобрена средства у укупном износу од два милиона КМ.
На јавни позив се пријавило 85 привредних друштава, а средства подстицаја су одобрена за њих 49.
Ранг-листа је формирана на основу остварених бодова, утврђене вриједности бода и укупног износа подстицаја и биће објављена на интернет-страници Министарства енергетике и рударства Републике Српске.
Министар енергетике и рударства Петар Ђокић ће са привредним друштвима закључити уговоре о додјели подстицаја којим се уређују међусобна права и обавезе уговорних страна, саопштено је из Бироа Владе за односе са јавношћу.
Циљ додјеле средстава је унапређење пословних процеса и конкурентности привредних друштава и привредних области у енергетици, рударству и дијелу прерађивачке индустрије.
Влада Републике Српске усвојила је данас и информацију о расподјели шумских дрвних сортимената дрвопрерађивачима у Републици Српској у 2026. години.
Задужено је предузеће "Шуме Републике Српске" да приликом утврђивања расподјеле шумских дрвних сортимената обрачунска вриједност бода за стратешка предузећа из области дрвопрерађивачке индустрије за четинарске трупце, буде 30 одсто виша него у осталим предузећима, а за трупце букве 40 одсто виша у односу на остала предузећа.
"Шуме Републике Српске" не смију увећавати количину додијељених трупаца предузећима дрвне индустрије више од пет одсто, у односу на додијељену количину у 2025. години.
Привредним субјектима који се баве прерадом дрвета, а код којих су по обављеним контролама пронађени нелегални шумски дрвни сортименти, умањиће се додијељена количина за 10 одсто, а купопродајни уговор ће бити раскинут уколико се такве ситуације буду понављале, наведено је у саопштењу.
Комисија коју именује министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Српске провјераваће податке из документације коју су дрвопрерађивачи доставили приликом расподјеле шумских дрвних сортимената у "Шуме Републике Српске" за 2026. годину, сходно одредбама одлуке о утврђивању критеријума, услова и начина расподјеле шумских дрвних сортимената.
Влада Републике Српске донијела је данас уредбу о цјеновнику услуга аутобуских станица у Српској, с циљем да обезбиједи јединствено и транспарентно утврђивање цијена како би сви превозници и путници имали једнаке услове.
Уредбом се уређује висина максимално дозвољених цијена, уз могућност њиховог снижавања у складу са Законом о превозу у друмском саобраћају, саопштено је из Бироа Владе Републике Српске за односе са јавношћу.
У саопштењу је наведено да потреба за доношењем Уредбе произилази из настојања да се постојећи систем усагласи са актуелним економским околностима, посебно у погледу трошкова рада, одржавања инфраструктуре и испуњавања обавеза које се односе на квалитет пружених услуга.
"Истовремено, уредбом се настоји повећати транспарентност у пословању аутобуских станица кроз јасно прописивање обавезе истицања цијена и њиховог укључивања у уговорне односе са превозницима", напоменули су из Владе Српске.
Уредба осигурава и заштиту осјетљивих категорија становништва, настављајући праксу ослобађања од плаћања станичних услуга лица са инвалидитетом, лица смањене покретљивости и слијепих лица са пратиоцем.
У саопштењу је наведено да је уредба припремљена на основу консултација са релевантним институцијама и Привредном комором Републике Српске.
Влада Републике Српске дала је сагласност Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске да у складу са расположивим средствима, у укупном износу од 762.554 КМ финансијски подржи/суфинансира пројекте.
Ријеч је о пројектима "Испитивање квалитета вода водотока Републике Српске за 2025. годину", у реализацији Јавне установе "Воде Српске", у укупном износу од 191.997 КМ, као и "Организација Регионалне конференције о климатским промјенама за 2025. годину", у реализацији Јавне установе "Екологија и безбједност", у укупном износу од 30.000 КМ.
Из Бироа Владе за односе са јавношћу навели су да је ријеч и о пројекту "Наставак активности утврђивање почетног стања загађења и успостављање трајних станица мониторинга загађења пољопривредног земљишта у Републици Српској за 2025. годину", у реализацији Јавне установе "Пољопривредни институт Републике Српске", у укупном износу од 90.000 КМ.
Сагласност се односи и на пројекте "Набавка специјализованог комуналног возила за прикупљање амбалажног отпада", у реализацији комуналног предузећа "Комуналац" Лакташи, у укупном износу од 100.000 КМ, "Надоградња и осавремењивање рециклажне инфраструктуре у предузећу 'Палета плус'", у реализацији овог предузећа, у укупном износу од 95.000 КМ.
Ријеч је и о пројектима "Мјере енергетске ефикасности на предшколској установи", у реализацији општине Власеница, у укупном износу од 90.000 КМ, "Побољшање енергетске ефикасности топловода на Палама", у реализацији комуналног предузећа "Градске топлане" Пале, у укупном износу од 65.557 КМ, те "Реконструкција објекта у Добоју", у реализацији Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге, у укупном износу од 100.000 КМ.
