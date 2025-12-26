Logo
Direktor Željeznica Slađan Jović podnio ostavku: "Umorio se malo"

26.12.2025

15:33

Директор Жељезница Слађан Јовић поднио оставку: "Уморио се мало"

Direktor Željeznica RS Slađan Jović podnio je ostavku na tu funkciju, potvrdio je „Glasu“ ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.

- On je podnio ostavku zaključno sa 31. decembrom ove godine. Još uvijek nije niko imenovan za njegovog nasljednika - kazao je Stevanović.

Na pitanje šta je razlog ostavke, Stevanović je naveo da pretpostavlja da Jović ide na neku drugu poziciju.

- I umorio se malo. Nije lako biti direktor „Željeznica“ - poručio je Stevanović.

Jović je imenovan za generalnog direktora „Željeznica“ u junu 2023. godine, a prije toga, tačnije od decembra 2022. godine, imenovan je za vršioca dužnosti direktora tog javnog preduzeća.

(Glas Srpske)

Tagovi:

Slađan Jović

Željeznice Republike Srpske

Zoran Stevanović

