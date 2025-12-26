Logo
Dodik povodom donatorske večeri: Da budemo uz one koji se bore, da im damo vjeru da nisu sami

Додик поводом донаторске вечери: Да будемо уз оне који се боре, да им дамо вјеру да нису сами
Foto: ATV

Akcija "S ljubavlju hrabrim srcima" još jednom nas podsjeća na ono najvažnije, a to je da je snaga jednog društva u njegovoj humanosti, solidarnosti i spremnosti da pruži ruku onima kojima je pomoć najpotrebnija, izjavio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Kada se ujedinimo oko djece i porodica koje se suočavaju sa teškim životnim izazovima, pokazujemo da nismo samo zajednica po imenu, već narod velikog srca", rekao je Dodik za Srnu povodom večerašnjeg održavanja 16. donatorske večeri "S ljubavlju hrabrim srcima" s ciljem prikupljanja sredstava za osnivanje i opremanje centra za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči.

Dodik je naglasio da je ova akcija dokaz da ljubav, briga i odgovornost prema slabijim ne poznaju političke, institucionalne niti bilo kakve druge podjele, već potvrđuje da humanost nije čin, već trajna obaveza – da budemo uz one koji se bore, da im damo nadu i vjeru da nisu sami.

Палата предсједника Републике

Društvo

"S ljubavlju hrabrim srcima": Iz budžeta predsjednika Srpske uplaćeno 1,5 miliona KM

Naziv ove akcije "S ljubavlju hrabrim srcima", kaže lider SNSD-a, nije obični naziv već poruka da zajedno možemo učiniti mnogo, da svako dijete zaslužuje šansu, a svaka porodica podršku.

"To je vrijednost na kojoj treba da gradimo budućnost – ljudsku, odgovornu i dostojanstvenu, i da je humanost temelj našeg društva, jer kad pomažemo onima kojima je najteže dokazujemo da smo zajednica koja zna da voli, brine i stoji zajedno", istakao je Dodik.

On je ukazao da humanost nije stvar trenutka, već trajna obaveza da budemo ljudi, da pokažemo srce i da djelima potvrdimo solidarnost, te pozvao sve ljude dobre volje da se odazovu ovoj humanoj akciji, navodeći da je i sam dao lični doprinos uplativši 5.000 KM.

"S ljubavlju hrabrim srcima' je dokaz da kao društvo znamo stati jedni uz druge, da imamo snage i volje da gradimo budućnost utemeljenu na brizi, empatiji i odgovornosti. To je put koji moramo čuvati i jačati, jer društvo se ne mjeri po riječima, već djelima i načinom na koji se odnosi prema onima kojima je pomoć najpotrebnija", poručio je Dodik, koji je kao predsjednik Republike Srpske 2010. godine bio inicijator održavanja prve donatorske večeri "S ljubavlju hrabrim srcima" za djecu oboljelu od malignih bolesti.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Donatorsko veče prilika da zajedno pokažemo da Srpska zna da stane uz one kojima je pomoć najpotrebnija

Ovogodišnje donatorsko veče biće održano večeras u sjedištu Vlade Republike Srpske u Banjaluci s početkom u 19.30 časova.

