Od Nove godine skuplja voda u Banjaluci

Građani grada na Vrbasu, koji se guše svake zime, očekivali su od jučerašnje sjednice Skupštine grada rješenja za zagađen vazduh. Sjednica je najavljena kao borba za čistije disanje. Umjesto filtera i zabrana, stigla je odluka o poskupljenju vode.

Vazduh ostaje isti, ali računi neće. Kubik vode za domaćinstva i kućne savjete raste sa 1,10 KM na 1,58 maraka sa PDV-om. Umjesto na 1,83 KM koliko je predlagao "Vodovod". Privrednici će plaćati nešto više, umjesto dosadašnjih 2,49 KM, cijena skače na 2,85 KM sa PDV-om, iako je "Vodovod" predlagao povećanje na 3,24 KM. Poskupljuje i kanalizacija. Umjesto dosadašnjih 0,28 KM, plaćaće se 0,36 KM sa PDV-om iako je "Vodovod" tražio 0,49 KM. Građani će od Nove godine brojati kubike. Odbornici su juče, ipak, brojali procente. U skupštinskoj sali svi su se složili oko jednog. Voda mora poskupjeti. Razlika je bila samo u tome koliko i na čija leđa.

,,Ja nisam čuo ni od jednog odbornika da ne treba da poskupi voda ali nisam čuo da ne treba da izađemo ,,Vodovodu i rukovodstvu. Ja očekujem da ćemo na kraju tako i uraditi i ja vas molim i molim odbornike. Izvinjavamo se građanima što to mora biti. Ali, vjerujte da moramo poskupiti vodu. Ali to je prijeko potrebno’’, kaže Jovo Savanović, odbornik PDP-a u Skupštini grada Banjaluka

Skupštinska većina je ublažila udar. Nije prihvaćen puni zahtjev „Vodovoda“, već je korigovana cijena. Kažu i da gađani ne treba da plaćaju sve greške ovog preduzeća.

,,Te cijene i tu cijenu vode da dignemo, jer to i jeste realno. Sve ostalo, sve vaše loše odluke koje ste donijeli pokušavate sada preko leđa građana pokušavate da pokrijete vaše loše odluke. I loše poslovanje. Ne možemo da podržimo.I nećemo da podržimo na račun građana. Ali oko ovog možemo da se dogovorimo koji su to procenti stvarnih troškova na koje niste mogli da utičete i to možemo da se dogovorimo kroz korekciju cijene vode’’, rekao je Dragan Lukač, šef Kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka

U raspravi se otvorilo još jedno pitanje. Besplatni priključci, mjera koja je nekad imala smisla, danas se dovodi u pitanje. Besplatno na papiru, skupo u praksi. Rješenje koje se provlačilo kroz salu bilo je većinsko. Ako je nešto besplatno, neko to mora platiti. I to ne „Vodovod“, nego grad, jer je to prvobitno i bila njegova inicijativa.

,,Mislim da ovdje i Vodovod treba da preduzme određene mjere a one se konkretno odnose na besplatne priključke. Moj neki stav je da bez socijalne karte ne treba ništa da bude besplatno izuzev ako se dobro izanalizira. Ali evo i Republika Srpska nije imala Zakon o socijalnoj karti, tek je sad u proceduri a eto vjerujem da će nam to svakko pomoći. Kada su u pitanju besplatni priključci oni su imali smisla u jednom periodu. A to je na način da je veliki broj nelegalnih potrošača uveden u evidenciju i oni sada mogu da vrše naplatu. Međutim, sad nakon 2, 3 godine već kad je ta mjera zaživjela , mislim da besplatni priključci nemaju taj efekat, a sa ddruge strane Vodovod je na godišnjem nivou imaju prihod’’, rekao je Boran Bosančić, odbornik DEMOS-a u Skupštini grada Banjaluka.

"Dajte da spriječimo te gubitke koliko god, toliko god. Pa pomalo, pomalo, to je prioritet. Ali ne, nama je prioritet bio davanje besplatnih priključaka. Isto smatram, te besplatne priključke, grad je trebao da namiri vama. To je mjera gradonačelnika bila, nije to bila mjera vodovoda. Znači, kako god, grad je trebao da namiri za tu besplatnu mjeru. I evo, što kolega Boran Bosančić kaže, bez socijalne karte, stvarno je sve besmisleno. Ali dobro, to je bila Vaša odluka, u redu, prihvatam. Je li bila ispravna ili nije, evo pokazuje se da nije. Čula sam da je 3,5 miliona, ali ograđujem se od te cifre da je data za besplatne priključke’’, rekla je Dijana Ješić, odbornik Narodnog fronta u Skupštini grada Banjaluka.

,,Najkorektnije gospodine Majkiću da vi nastavite da dajete besplatne priključke, a fakturu dostavite gradu Banjaluka. A sve što ste priključili tih priključaka ispostavite da se plati iz grada Banjaluke, jer niko ne može reći jednom preduzeću, to će biti besplatno,a da pada na vaš trošak. To je vaš direktan trošak’’, rekao je Saša Čudić, potpredsjednik Skupštine grada Banjaluka.

Vodovod nezadovoljan ovom korekcijom cijena. Ni ovo poskupljenje neće biti dovoljno. Sa ovom cijenom, kaže prvi čovjek Vodovoda, preduzeće i dalje ide u minus.

,,Ova sad sadašnja korekcije cijene vode sa 0,94 bez PDV- a na 1,35 KM dala prijedlog, to će nama djelimično pomoći. Međutim, moram da budem iskren, ova cijena nama neće moći zadovoljiti potrebe Vodovoda koje su nama potrebne za nesmetano funkcionisanje. Sa ovom cijenom vode ukoliko ne dobijemo još nekakva dodatna sredstva imaćemo probleme u sljedećoj godini. Iz razloga što će i sljedeća godina sa ovom cijenom vode biti praktično u minusu poslovanje’’, rekao je Radovan Majkić, direktor "Vodovoda“ Banjaluka.

Od svih predloženih mjera za čistiji vazduh, nije usvojena nijedna koja obavezuje. Nema zabrana, nema filtera, nema kazni. Usvojena je samo rezolucija. Dokument koji lijepo zvuči i ništa ne košta. Na kraju, Banjaluka je dobila skuplju vodu i isti vazduh. Građani će plaćati više, disati isto i trošiti vodu, reklo bi se, pažljivije nego prije.