Banjalučki "Vodovod" će ponovo uputiti zahtjev za poskupljenje

Čim budemo imali prvu priliku, mi ćemo pokušati ponovo podnijeti zahtjev (za povećanje cijene) zato što mislimo da smo i dalje najjeftiniji sa ovim cijenama.

Poručio je to Radovan Majkić, direktor banjalučkog "Vodovoda" za "Nezavisne novine" komentarišući usvajanje poskupljenje vode u Banjaluci, ali ne po cijenama koje je zatražilo ovo preduzeće.

"Sa ovim cijenama možemo na neki način poslovati, ali ćemo sljedeću poslovnu godinu opet završiti u minusu", rekao je on.

Majkić ističe da će ovo preduzeće u naredna tri mjeseca "nekako funkcionisati", te navodi da će se i dalje boriti.

"Mi smo na Skupštini iznijeli egzaktne podatke koliko nam je neophodno sredstava za minimalan proces rada", rekao je Majkić.

Mirna Savić Banjac, gradski menadžer, istakla je da je Gradska uprava ostala pri tome da je trebalo da se usvoji povećanje cijena koje je predloženo.

"Međutim, skupštinska većina je svojim amandmanom odlučila da to bude nešto niži iznos. Šta je tu je. 'Vodovod' mora da se bori i da da sve od sebe da se djelovanje nastavi. Vidjećemo u narednom periodu kakva će biti situacija za sva druga poskupljenja", rekla je ona.

Podsjećamo, odbornici u Skupštini grada Banjaluka usvojili su cijene koje je amandmanom predložila skupštinska većina.

Prvobitno je predloženo, a zatim i usvojeno, da povećanje varijabilnog dijela jedinstvene cijene vode za individualne potrošače i kućne savjete i ostalu potrošnju sa 1,1 ide na 1,58 KM sa PDV-om, umjesto na 1,83 KM koliko je tražio "Vodovod".

Banja Luka Usvojena odluka: Poskupljuje voda u Banjaluci

Za privredu i malu privredu utvrđeno je povećanje sa 2,49 na 2,85 KM sa PDV-om, dok je "Vodovod" predlagao povećanje na 3,24 KM sa PDV-om.

Kada je riječ o cijeni kanalizacije, odbornici većine su predložili da individualni potrošači i kućni savjeti plaćaju 0,36 KM sa PDV-om umjesto 0,28 KM što je i usvojeno, dok je "Vodovod" tražio rast na 0,49 KM.

Rast ove stavke privredi i maloj privredi po prijedlogu odbornika je 12 feninga, odnosno ide sa 0,83 na 0,95 KM sa PDV-om, dok je "Vodovod" tražio 1,08 KM.

Za kategoriju "ostala potrošnja" cijena sa 0,36 raste na 0,42 KM, dok je iz preduzeća "Vodovod" predlagana cijena od 0,49 KM.

U amandmanu su odbornici naveli i obrazloženje.

"Navedenim amandmanom omogućava se pokrivanje realnih troškova vodovoda koji se javljaju u samom radu preduzeća, dok ostali troškovi koji su povećani zbog štetnih odluka Grada i samog preduzeća treba da budu kompenzovani od strane Grada, a ne preko računa građana", stoji u obrazloženju.