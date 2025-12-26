Uživo na ATV-u: "S ljubavlju hrabrim srcima" - Donatorsko veče u Banjaluci

U okviru akcije "S ljubavlju hrabrim srcima" broj 1411 je do sada pozvan 40.431 put.

Šesnaesto donatorsko veče "S ljubavlju hrabrim srcima" pod pokroviteljstvom vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske Ane Trišić Babić biće održano večeras.

S ljubavlju hrabrim srcima

Prikupljena sredstava su namijenjena podršci, osnivanju i opremanju centra za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči.

Iz Kabineta predsjednika navedeno je da ova humanitarna akcija šesnaest godina svjedoči da plemenitost i empatija nemaju rok trajanja i iz godine u godinu dokazuje da zajedništvo, ljubav i briga za bolesnu djecu mogu donijeti stvarne rezultate, nadu i osjećaj da nisu sami.

Prenos donatorske večeri možete pratiti na programu ATV-a.