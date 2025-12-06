Logo
Teretana povezana sa 14 slučajeva legionarske bolesti

Теретана повезана са 14 случајева легионарске болести
Foto: Pixabay

Najmanje 14 slučajeva legionarske bolesti prijavljeno je u centralnoj Floridi, a Ministarstvo zdravlja te američke države saopštilo je da je epidemija potencijalno povezana sa teretanom, objavio je ABC.

U pismu državnom senatoru Karlosu Giljermu Smitu nije naveden naziv teretane, ali mediji su prenijeli da su članovi jednog "Crunch Fitness" centra u Okoiju, blizu Orlanda, prijavili slučajeve bolesti.

Teretana je saopštila da sarađuje sa zdravstvenim vlastima, zatvorila je dijelove objekta i testira sisteme bazena i spa centra "iz predostrožnosti".

Legionarska bolest je ozbiljan oblik upale pluća uzrokovan bakterijom Legionella, koja se širi udisanjem malih kapljica kontaminirane vode ili pare.

Bakterije se prirodno nalaze u slatkoj vodi, ali se najviše razvijaju u toploj vodi i sistemima zgrada poput tuševa, slavina i grijača vode.

Грчка-поплаве-06122025

Svijet

Kataklizma u Grčkoj: Ko ostane u ovom selu, rizikuje život

Bolest se ne prenosi sa osobe na osobu.

Prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, broj slučajeva legionarske bolesti u SAD porastao je u posljednje decenije, sa vrhuncem od 2,71 slučaj na 100.000 stanovnika 2018. godine.

Većina pacijenata se oporavlja antibioticima, ali osobe sa slabim imunitetom ili hroničnim plućnim bolestima mogu da razviju ozbiljne komplikacije, a oko 10 odsto obolelih umire.

Prema izvještajima zdravstvenih ustanova, stopa smrtnosti je oko 25 odsto.

