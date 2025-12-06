Logo
Hitno se oglasila IAEA: Oštećeni štit više ne blokira radijaciju iz Černobilja

06.12.2025

08:41

Bezbjednosni štit iznad nuklearnog reaktora u Černobilju, u Ukrajini, koji je u februaru pogođen dronom, više ne može da obavlja svoju primarnu funkciju blokiranja radijacije, saopštila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), koja ukazuje da je potrebna ozbiljna restaueracija.

Inspekcija čelične strukture, završene 2019. godine, utvrdila je prošle nedjelje da je udar drona u februaru degradirao zaštitnu konstrukciju, prenio je Rojters.

Generalni direktor IAEA Rafael Grosi upozorio je da je štit „izgubio svoje primarne bezbjednosne funkcije, uključujući sposobnost zadržavanja, ali da nisu trajno oštećene noseće strukture niti sistemi za praćenje“.

Grosi je dodao da su popravke već izvršene, ali da je potrebna sveobuhvatna restaueracija za dugoročnu nuklearnu bezbjednost.

krajina za udar dronom krivi Rusiju, dok Moskva negira umiješanost u incident.

Prema izvještaju UN od 14. februara, ukrajinske vlasti su saopštile da je dron sa visokoeksplozivnom bojevom glavom pogodio elektranu, izazvao požar i oštetio zaštitnu oblogu reaktora broj četiri, uništenog 1986. godine

Ujedinjene nacije su u februaru saopštile da su nivoi radijacije ostali normalni i stabilni

Ruske snage su okupirale elektranu i okolno područje tokom više od mjesec dana na početku rata u februaru 2022. godine, navodi Rojters.

Eksplozija u Černobilju izazvala je širenje radijacije širom Evrope, a posljednji funkcionalni reaktor elektrane zatvoren je 2000. godine.

Štit je postavljen da bi se zadržao radioaktivni materijal preostao poslije katastrofe iz 1986. godine.

IAEA je inspekciju sprovela paralelno sa istraživanjem štete na električnim trafostanicama tokom skoro četvorogodišnjeg rata između Ukrajine i Rusije.

Černobilj

radijacija

