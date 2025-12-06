Logo
''Mercedes erlajns'': Automobil preletio dva vozila u kružnom toku

Agencije

06.12.2025

08:12

Прелетио два аутомобила у кружном току у Румунији
Foto: Mihai Simion/X/Screenshot

Saobraćajna nesreća koja se dogodila u Rumuniji izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama.

Vozač "mercedesa W212" izgubio je kontrolu nad vozilom i preletio dva automobila u kružnom toku.

Zatim je proletio potom pravo pored nadzorne kamere koja je zabilježila cijelu nesreću.

Vozač je bio 55-godišnji muškarac koji je, prema preliminarnim podacima, pretrpio komplikacije zbog dijabetesa, naveli su rumunski mediji.

Vozač je, na sreću, preživio, a i niko drugi prilikom ove nesreće nije stradao.

Neki su se u komnetarima našalili da je u pitanju "mercedes erlajns" i da auto, kada se sve uzme u obzir i nije pretrpio veliku štetu.

Rumunija

brza vožnja

