''Mercedes erlajns'': Automobil preletio dva vozila u kružnom toku

Saobraćajna nesreća koja se dogodila u Rumuniji izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama.
Vozač "mercedesa W212" izgubio je kontrolu nad vozilom i preletio dva automobila u kružnom toku.
Zatim je proletio potom pravo pored nadzorne kamere koja je zabilježila cijelu nesreću.
Vozač je bio 55-godišnji muškarac koji je, prema preliminarnim podacima, pretrpio komplikacije zbog dijabetesa, naveli su rumunski mediji.
Vozač je, na sreću, preživio, a i niko drugi prilikom ove nesreće nije stradao.
Neki su se u komnetarima našalili da je u pitanju "mercedes erlajns" i da auto, kada se sve uzme u obzir i nije pretrpio veliku štetu.
The first flying car was spotted in Romania. WTF. pic.twitter.com/DQcu910Eka— Mihai Simion (@faustocoppi60) December 4, 2025
