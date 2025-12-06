Logo
KFOR: Pojačane aktivnosti u podršci bezbjednosti širom KiM

Tanjug

06.12.2025

08:01

0
Priština Kosovo
Foto: Denis Sllovinja/Pexels

Misija KFOR na Kosovu i Metohiji saopštila je sinoć da je pojačala svoje prisustvo i patrole širom južne pokrajine, kao dio redovnih obuka jedinica KFOR-a.

- Ovo pokazuje spremnost KFOR-a da odgovori na sve relevantne bezbjednosne događaje koji bi mogli uticati na bjezbednost širom Kosova i regionalnu stabilnost - navodi se u saopštenju.

Moskva Kremlj

Svijet

Rusija raskida vojne sporazume sa Kanadom, Francuskom i Portugalijom

Dodaje se da kroz agilni i fleksibilan stav, KFOR nastavlja da u potpunosti sprovodi svoj dugogodišnji mandat, koji je zasnovan na Rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 iz 1999. godine, doprinoseći bezbjednom okruženju za sve koji žive na AP KiM i slobodi kretanja, u svakom trenutku, nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa Kosovskom policijom i Euleksom, u njihovim odgovarajućim ulogama bezbednosnih snaga.

- Naša misija nastavlja da integriše svoje aktivnosti sa naporima široke međunarodne zajednice, uključujući i podršku dijalogu između Beograda i Prištine u kojem posreduje Evropska unija - navodi se u saopštenju KFOR-a.

Индонезија поплаве

Svijet

Broj žrtava poplava u Indoneziji porastao na 883

Ističe se da je komandant KFOR-a, general-major Ozkan Ulutaš, u redovnom kontaktu sa svojim kolegama, uključujući predstavnike bezbednosnih organizacija privremenih prištinskih institucija, šefa Euleksa i načelnika Generalštaba Vojske Srbije.

Kosovo i Metohija

Kfor

