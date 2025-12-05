Logo
Apelacioni sud ukinuo presudu Dijani Hrkalović



Telegraf

05.12.2025

17:07

Апелациони суд укинуо пресуду Дијани Хркаловић

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je presudu Dijani Hrkalović i naložio da se ponovi suđenje.

Podsjetimo, Dijana Hrkalović prvostepeno je osuđena 22. januara.

Dijana Hrkalović i Milorad Šušnjić oglašeni su krivima, i to Hrkalović jer je uticala na Dejana Milenkovića da ne proslijedi fotografije i poruke Veljka Belivuka, Borisa Karapandžića i još trojice okrivljenih za ubistvo Vlastimira Miloševića.

Dijana Hrkalović osuđena je na godinu dana i četiri mjeseca, a kazna će joj biti umanjena za vrijeme provedeno u pritvoru i kućnom pritvoru, gd‌je je provela osam mjeseci. Šušnjić je osuđen na kaznu zatvora od godinu dana.

Drugooptuženi Dejan Milenković oslobođen je od optužbe da je počinio krivično d‌jelo zloupotrebe položaja.

"Dijana Hrkalović je Milenkoviću rekla da ne dostavi izvještaje zapisnika o pretresanju telefona. Hrkalović je bila uračunljiva i koristila službeni položaj i tako posredovala da se izvrši službena radnja koja nije smjela, i to tako što je uticala na Šušnjića da fiktivno stavi Darka Eleza na mjere", rekla je sudija tokom izricanja presude i dodala da su oni zadržali krivičnu prijavu koju je Želimir Kreštalica podnio protiv Darka Eleza.

S druge strane, Šušnjić je otvorio operativnu obradu u odnosu na Kreštalicu.

Dijana Hrkalović izvršila je dva krivična d‌jela trgovine uticajem u produženom trajanju, a Šušnjić zloupotrebu službenog položaja.

Sudija je obrazložila da nisu dostavljeni izvještaji o vještačenju telefona Veljka Belivuka i drugih okrivljenih za ubistvo karatiste Vlastimira Miloševića. Sud je utvrdio da je Dijana Hrkalović uticala na Milenkovića da ne dostavi izvještaje.

"Kada su ekstrahovani podaci iz telefona, Milenković je dao Hrkalović materijal bez propratnog materijala. Ta dva DVD-a se nikada nisu vratila. Dejan Milenković se obratio Dijani Hrkalović, koja mu je rekla da sačeka sa dostavljanjem izvještaja i da će mu se obratiti ministar. Tako je obavila trgovinu uticajem, jer je sa pozicije državnog sekretara MUP uticala na Dejana Milenkovića da navedene izvještaje ne dostavi. To je dostavljeno tek pred kraj sudskog postupka. Hrkalović je navela da joj je to naredio ministar, ali je ta izjava kontradiktorna svjedoku iz unutrašnje kontrole, te sud nije mogao da prihvati tu odbranu", rekla je sudija.

Dejan Milenković je oslobođen jer je utvrđeno da posljedica krivičnog d‌jela, koje je otežano za dokazivanje, nije dokazana, prenosi Telegraf.



Dijana Hrkalović

