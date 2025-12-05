Zoran Jotić Jotka izlazi iz pritvora

Njemu je Apelacioni sud ukinuo pritvor uzimajući u obzir da je održan pretres pred drugostepenim sudom, dužinu trajanja pritvora, starosnu dob Jotića, okolnost da je od posljednje pravnosnažne presude okrivljenog protekao duži vremenski period, od oko šest godina, kao i da je dužnost svih organa koji učestvuju u krivičnom postupku da trajanje pritvora svedu na najkraće neophodno vrijeme, objavljeno je na sajtu tog suda.

Jotićevoj grupi je nedavno održan pretres pred Apelacionim sudom, na kom su pročitane žalbe, a petočlano sudsko vijeće će svoju odluku naknadno pisanim putem dostaviti strankama u postupku.

Jotić, koji je prvostepenom presudom osuđen na kaznu zatvora od devet godina zbog ubistva Dejana Stankovića Ždrokinca 6. juna 2018. godine, na tom pretresu je tražio da mu sud ukine pritvor.

Jotić je prvostepeno osuđen jer je učestvovao u ubistvu, dok je direktni izvršilac Stefan Radulac osuđen na kaznu zatvora od 18 godina, u koju mu je uračunata i kazna zatvora od osam godina i 10 mjeseci, na koju je pravosnažno osuđen za ubistvo Vojina Stankovića, sina Dejana Stankovića.

Pored prvostepene kazne zatvora sud je Jotiću izrekao i novčanu kaznu od 200.000 dinara.

Radulac je nakon presude upućen na izdržavanje kazne u Nišu.

Za ubistvo u saizvršilaštvu prvostepeno je osuđen i Igor Gajić na kaznu zatvora od sedam godina, kojem je danas, 5. decembra, takođe ukinut pritvor.

Iva Petrović i Saša Zoraja prvostepeno su osuđeni za krivično d‌jelo pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog d‌jela, dok je Vuk Petrović oslobođen za izvršenje tog krivičnog d‌jela.

Iva Petrović osuđena je na kaznu zatvora od godinu i mjesec dana, a Zoraja na kaznu zatvora od dvije godine i osam mjeseci.

Jotić, Radulac i Gajić prvostepeno su osuđeni za krivično d‌jelo ubistvo u saizvršilaštvu, a Radulac i za nedozvoljenu proizvodnju, držanje i nošenje oružja, dok je Jotić osuđen i za krivično d‌jelo pranje para. Svi su oslobođeni od optužbe da su izvršili krivično d‌jelo udruživanje radi vršenja krivičnih d‌jela.

On je osuđen jer je Radulcu obezbijedio automobil kojim će se odvesti do mjesta gd‌je je ubijen Stanković, a Radulac i Gajić jer su ga ubili.

Iva Petrović osuđena je jer je Radulcu u Republiku Srpsku nosila novac, a sudija je za nju rekao da je očigledno da je tada bila mlada i zaljubljena.

Prema optužnici, Dejana Stankovića ubio je Radulac, a motiv je navodno bila osveta za ubistvo Gorana Petrovića, zvanog Peta, koji je bio jedan od bliskih Jotićevih prijatelja.

Jotić je 2018. godine izašao iz zatvora gd‌je je odslužio jedinstvenu kaznu od 15 godina, na koju je bio osuđen u dva procesa – kao šef kriminalne grupe koja je reketirala privatnike u Rasinskom okrugu, kao i jer je podmitio sudiju Vrhovnog suda koji je trebalo da odlučuje o njegovoj prvostepenoj presudi.

U pritvoru i zatvoru bio je od akcije „sablja“ marta 2003. godine.

Inače, ubijeni Dejan Stanković Ždrokinac bio je osumnjičen za ubistvo Gorgije Gorga Darmanovića (58) 6. maja 2018. godine na Novom Beogradu, prenosi Tan‌jug.