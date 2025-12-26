Tražio novac za zapošljavanje u FUP: Predložen pritvor za Mahmutovića

Sarajevsko Kantonalno tužilaštvo predložio je Opštinskom sudu jednomjesečni pritvor Haziru Mahmutoviću, koji je tokom ove godine od više lica tražio novac uz uvjerenje da ih može zaposliti u Federalnu upravu policije, pozivajući se na ministra Ramu Isaka i tvrdeći da je uticajan u političkoj partiji "Snaga naroda".

Tužilaštvo Kantona Sarajevo ga sumnjiči da je od više kandidata uzeo najmanje 3.000 KM, a daljom istragom će biti utvrđeno da li je taj iznos veći.

Pritvor za Mahmutovića, osumnjičenog za produženo krivično djelo prevara, predložen je zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na svjedoke, prikrije dokaze ili ponovi krivično djelo, saopšteno je iz sarajevskog Kantonalnog tužilaštva.

Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili su Mahmutovića u srijedu, 24. decembra.