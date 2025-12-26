Logo
Tražio novac za zapošljavanje u FUP: Predložen pritvor za Mahmutovića

26.12.2025

10:15

Затвор
Foto: ATV

Sarajevsko Kantonalno tužilaštvo predložio je Opštinskom sudu jednomjesečni pritvor Haziru Mahmutoviću, koji je tokom ove godine od više lica tražio novac uz uvjerenje da ih može zaposliti u Federalnu upravu policije, pozivajući se na ministra Ramu Isaka i tvrdeći da je uticajan u političkoj partiji "Snaga naroda".

Tužilaštvo Kantona Sarajevo ga sumnjiči da je od više kandidata uzeo najmanje 3.000 KM, a daljom istragom će biti utvrđeno da li je taj iznos veći.

Pritvor za Mahmutovića, osumnjičenog za produženo krivično djelo prevara, predložen je zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na svjedoke, prikrije dokaze ili ponovi krivično djelo, saopšteno je iz sarajevskog Kantonalnog tužilaštva.

Полиција Србија

Hronika

Uhapšeni maloljetnici: Radnicu apoteke tukli klompom po glavi

Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili su Mahmutovića u srijedu, 24. decembra.

