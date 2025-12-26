Muškarca na trotinetu udario autmobil, zadobio teške povrede

Muškarac koji je upravljao trotinetom teško je povrijeđen jutros u Novom Sadu, kada ga je udario automobil.

Muškarac je oboren na Futoškom putu i ubrzo je prevezen u Hitnu pomoć.

Doktor Zoran Krulj, portparol Zavoda za urgentnu medicinu, rekao je da je muškarac dovezen u besvjesnom stanju i sa politraumatskim povredama.

Krulj je dodao da je pacijent prevezen na odjeljenje reanimacije Urgentnog centra.