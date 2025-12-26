Logo
Došao u bolnicu krvav, pa ispričao nestvarnu priču: Oteli ga, mučili, pa mu uzeli "porše"

Izvor:

Telegraf

26.12.2025

09:29

Komentari:

0
Foto: Tanjug

Beograđanin J.P. (44) pojavio se u bolnici u Novom Sadu, tvrdeći da je bio žrtva torture u jednom stanu u Beogradu.

Ipak, klupko ove misterije tek treba da se odmota, jer žrtva odbija ključnu saradnju sa istražnim organima.

Nekoliko minuta nakon ponoći u četvrtak, u bolnicu u Novom Sadu javio se J.P. sa vidnom povredom ruke u vidu posjekotine.

hladnoca cikago хладноћа чикаго танјугап

Društvo

U dijelovima BiH jutros minus pet

Ono što je počelo kao rutinska ljekarska intervencija, pretvorilo se u policijsku istragu nakon što je muškarac iznio šokantne detalje o svom kretanju u prethodnih 24 sata.

Dugovi

Prema nezvaničnim informacijama, J.P. je medicinskom osoblju i policiji ispričao da su ga tog dana presreli i oteli nepoznati muškarci.

Kako tvrdi, odveden je u jedan stan u Beogradu gdje su ga vezali i mučili.

Kao glavni motiv ove surove akcije, muškarac je naveo novčani dug koji ima prema napadačima.

On je takođe izjavio da su mu otmičari nakon torture oduzeli skupocjeni automobil marke "porše", koji je u njegovom posjedu bio jer ga je pozajmio od prijatelja.

Odbio saradnju

Iako je potvrdio da zna zašto je napadnut, dalja istraga naišla je na zid. J.P. je, uprkos tvrdnjama o zlostavljanju, odbio punu saradnju sa policijom.

Policija

Svijet

Tinejdžer pogodio trudnicu ciglom: Ishod fatalan i po nju i po bebu

"Muškarac nije želio da otkrije identitet osoba kojima duguje novac, o kom iznosu je riječ, niti je želio da precizira lokaciju stana u Beogradu u kojem je navodno držan protiv svoje volje", navodi izvor blizak istrazi.

Nakon ukazane ljekarske pomoći, J.P. je pušten na kućno liječenje jer je konstatovano da je riječ o lakšim tjelesnim povredama. O cijelom događaju su obaviještene policijske uprave u Novom Sadu i Beogradu, kao i nadležno tužilaštvo.

S obzirom na kontradiktornost – da žrtva prijavljuje teška krivična djela poput otmice i iznude, a istovremeno odbija da tereti počinioce – policija trenutno vrši provjere kako bi se utvrdilo da li se događaj zaista odigrao onako kako je J.P. opisao ili je pozadina priče drugačija, piše "Telegraf".

