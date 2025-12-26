Logo
Ruski PVO uništio 77 ukrajinskih dronova

Izvor:

SRNA

26.12.2025

09:01

Руски ПВО уништио 77 украјинских дронова
Foto: Tanjug / AP

Ruske snage protivvazdušne odbrane uništile su 77 ukrajinskih dronova, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Rusije.

U saopštenju se navodi da su od tog broja 34 drona oborena iznad Volgogradske oblasti, pet iznad Republike Krim, po tri iznad Moskovske oblasti i Crnog, te jedan iznad Azovskog mora.

Ротација полиција

Svijet

Pijana žena se zakucala u porodicu koja se vraćala sa proslave: Preživio samo dječak (3)

"Jedan oboreni dron letio je u pravcu Moskve", navodi se u saopštenju.

Prethodne noći, ruska protivvazdušna odbrana presrela je 141 ukrajinsku bespilotnu letjelicu, prenosi portal "Baha".

PVO

