Ruski PVO uništio 77 ukrajinskih dronova

Izvor:
SRNA
26.12.2025
09:01
Ruske snage protivvazdušne odbrane uništile su 77 ukrajinskih dronova, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Rusije.
U saopštenju se navodi da su od tog broja 34 drona oborena iznad Volgogradske oblasti, pet iznad Republike Krim, po tri iznad Moskovske oblasti i Crnog, te jedan iznad Azovskog mora.
"Jedan oboreni dron letio je u pravcu Moskve", navodi se u saopštenju.
Prethodne noći, ruska protivvazdušna odbrana presrela je 141 ukrajinsku bespilotnu letjelicu, prenosi portal "Baha".
