Teška nesreća u BiH, ima povrijeđenih

Izvor:

Avaz

25.02.2026

16:45

Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

Teška saobraćajna nesreća desila se danas u mjestu Gnojnica kod Lukavca.

Iz Operativnog centra MUP-a TK su za Avaz rekli da su uputili patrolu na lice mjesta i da trenutno nemaju više informacija o nesreći.

Лакташи Радник утакмица

Fudbal

Bašić srušio Radnik, Laktaši nadomak polufinala Kupa BiH

U nesreći su učestvovala tri vozila, a prema nezvaničnim informacijama u nesreći ima povrijeđenih osoba.

Lukavac

Saobraćajna nesreća

povrijeđeni

