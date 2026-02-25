Teška nesreća u BiH, ima povrijeđenih

Izvor:
Teška saobraćajna nesreća desila se danas u mjestu Gnojnica kod Lukavca.
Iz Operativnog centra MUP-a TK su za Avaz rekli da su uputili patrolu na lice mjesta i da trenutno nemaju više informacija o nesreći.
U nesreći su učestvovala tri vozila, a prema nezvaničnim informacijama u nesreći ima povrijeđenih osoba.
