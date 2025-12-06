Budimpešta blokirala izdavanje evroobveznica za naoružavanje Kijeva

Mađarska je blokirala izdavanje evroobveznica za naoružavanje Ukrajine, jednu od dvije opcije koje je predložila Evropska komisija za finansiranje ratnih napora Kijeva, piše "Politiko" pozivajući se na neimenovane izvore.

Kako list navodi, Mađarska je formalno isključila plan zajedničkog zaduživanja na jučerašnjim razgovorima, navodno ostavljajući bloku samo "reparacioni zajam" kao opciju, jer je za njegovo odobrenje potrebna samo kvalifikovana većina, dok zajedničko zaduživanje zahtijeva jednoglasnu saglasnost.

Premijer Viktor Orban ranije je signalizirao protivljenje objema opcijama koje je predstavila predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

On se protivio daljoj pomoći Kijevu, upoređujući je sa pokušajem da se "pomogne alkoholičaru slanjem još jedne gajbe votke".

Orban se založio za bolje diplomatske odnose sa Moskvom umjesto trošenja više novca na ratne napore Kijeva.

Fon der Lajenova je predložila dva načina finansiranja Ukrajine - zaduživanje na nivou EU putem evroobveznica, a to je opcija koja je kritikovana zbog neposrednog uticaja na nacionalne blagajne, ili "reparacioni zajam" vezan za zamrznutu rusku imovinu, što je Moskva nazvala krađom.

Komisija namjerava da postigne dogovor prije samita 18. decembra.

Nakon eskalacije sukoba u Ukrajini 2022. godine, države EU su zamrznule oko 210 milijardi evra imovine ruskih centralnih banaka, od kojih je većinu držao "Juroklir" sa sjedištem u Belgiji.