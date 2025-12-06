Logo
Large banner

Budimpešta blokirala izdavanje evroobveznica za naoružavanje Kijeva

Izvor:

SRNA

06.12.2025

12:30

Komentari:

0
Будимпешта блокирала издавање еврообвезница за наоружавање Кијева
Foto: Oscar M/Pexels

Mađarska je blokirala izdavanje evroobveznica za naoružavanje Ukrajine, jednu od dvije opcije koje je predložila Evropska komisija za finansiranje ratnih napora Kijeva, piše "Politiko" pozivajući se na neimenovane izvore.

Kako list navodi, Mađarska je formalno isključila plan zajedničkog zaduživanja na jučerašnjim razgovorima, navodno ostavljajući bloku samo "reparacioni zajam" kao opciju, jer je za njegovo odobrenje potrebna samo kvalifikovana većina, dok zajedničko zaduživanje zahtijeva jednoglasnu saglasnost.

Policija Srbija

Hronika

Najnoviji jezivi detalji zločina u Čačku: Majci i ocu prerezao vrat, sebe izbo u grudi

Premijer Viktor Orban ranije je signalizirao protivljenje objema opcijama koje je predstavila predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

On se protivio daljoj pomoći Kijevu, upoređujući je sa pokušajem da se "pomogne alkoholičaru slanjem još jedne gajbe votke".

Orban se založio za bolje diplomatske odnose sa Moskvom umjesto trošenja više novca na ratne napore Kijeva.

Fon der Lajenova je predložila dva načina finansiranja Ukrajine - zaduživanje na nivou EU putem evroobveznica, a to je opcija koja je kritikovana zbog neposrednog uticaja na nacionalne blagajne, ili "reparacioni zajam" vezan za zamrznutu rusku imovinu, što je Moskva nazvala krađom.

полиција Косово и Метохија

Srbija

Iz opštinsih zgrada na KiM nestali vrijedni predmeti, ikone oštećene

Komisija namjerava da postigne dogovor prije samita 18. decembra.

Nakon eskalacije sukoba u Ukrajini 2022. godine, države EU su zamrznule oko 210 milijardi evra imovine ruskih centralnih banaka, od kojih je većinu držao "Juroklir" sa sjedištem u Belgiji.

Podijeli:

Tagovi:

Mađarska

Ukrajina

Evropska unija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Број жртава поплава у Индонезији премашио 900

Svijet

Broj žrtava poplava u Indoneziji premašio 900

23 min

0
Нови закон омогућава инсталирање шпијунског софтвера у кућама

Svijet

Novi zakon omogućava instaliranje špijunskog softvera u kućama

25 min

0
Полиција аутомобил

Hronika

Žena zadobila teške povrede: ''Poršeom'' je udario policajac

36 min

0
Најбоља прихрана за собне биљке у зимском периоду

Savjeti

Najbolja prihrana za sobne biljke u zimskom periodu

50 min

0

Više iz rubrike

Број жртава поплава у Индонезији премашио 900

Svijet

Broj žrtava poplava u Indoneziji premašio 900

23 min

0
Нови закон омогућава инсталирање шпијунског софтвера у кућама

Svijet

Novi zakon omogućava instaliranje špijunskog softvera u kućama

25 min

0
Теретана повезана са 14 случајева легионарске болести

Svijet

Teretana povezana sa 14 slučajeva legionarske bolesti

2 h

0
Поплаве у Грчкој

Svijet

Kataklizma u Grčkoj: Ko ostane u ovom selu, rizikuje život

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

37

Jokić: Nije mi išlo u prvom poluvremenu

12

30

Budimpešta blokirala izdavanje evroobveznica za naoružavanje Kijeva

12

27

Najnoviji jezivi detalji zločina u Čačku: Majci i ocu prerezao vrat, sebe izbo u grudi

12

19

Iz opštinsih zgrada na KiM nestali vrijedni predmeti, ikone oštećene

12

17

Broj žrtava poplava u Indoneziji premašio 900

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner