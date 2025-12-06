Logo
Jokić: Nije mi išlo u prvom poluvremenu

Izvor:

Tanjug

06.12.2025

12:37

Komentari:

0
Јокић: Није ми ишло у првом полувремену

Srpski košarkaš i član Denvera Nikola Jokić izjavio je poslije pobjede protiv Atlante da mu nije dobro išlo u prvom poluvremenu, ali da je u nastavku pronašao ritam.

Košarkaši Denvera pobijedili su na gostovanju Atlantu rezultatom 134:133 u NBA ligi, iako su tokom prvog poluvremena gubili 23 poena razlike.

"Mislim da smo u drugom poluvremenu diktirali tempo. Kreirali smo dobre napade, lopta se brzo kretala. Kontrolisali smo defanzivni skok. Mislim da je važno ko i kada uzima šuteve, sve zavisi od toga", rekao je Jokić američkim novinarima.

Nikola Jokic

Košarka

Nikola Jokić nasmijao sve do suza: "Imam još neke ogrebotine..."

On je naveo da je njegov saigrač Džamal Mari pogađao teške šuteve u važnim trenucima.

"On voli takve momente. Nekad pogodim ja, nekad on. Ali, nismo uvijek samo nas dvojica. Imali smo danas Džonsona koji je pogađao, pa i Hardaveja. I tim je važan jer nas stavlja u dobre pozicije za šuteve", izjavio je srpski košarkaš.

Jokić je postigao 40 poena, od kojih je 30 bilo u drugom poluvremenu.

On je istakao da nije sve išlo po planu u prvom dijelu igre, ali da je kasnije pronašao svoj ritam. "Nije mi išlo u nekim trenucima, a nisam htio da se predam makar bez borbe, da budem agresivan. Osjećao sam da mi lopta klizi u rukama, promašivao sam šuteve i nisam napadao kako bi trebalo. Samo nisam želio da izgubim bez borbe", rekao je Jokić.

Denver se nalazi na trećem mjestu na tabeli Zapadne konferencije sa 16 pobjeda i šest poraza, a sljedeću utakmicu igraće protiv Šarlota, prenosi Tan‌jug.

