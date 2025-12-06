Nikola Jokić nasmijao sve do suza: "Imam još neke ogrebotine..."

Košarkaši Denver Nagetsa prethodne noći su porazili Atlantu Hoks na gostovanju 134:133, posle drame, visokog minusa u prvom poluvremenu, i odličnog drugog poluvremena. Tada je i Nikola Jokić upalio motore i susret završio sa 40 poena, devet skokova i osam asistencija.

Nakon kratke izjave na terenu posle meča, govorio je Jokić i za medije u Koloradu.

- Mislim da smo u drugom poluvremenu diktirali tempo. Kreirali smo dobre napade, lopta se brzo kretala. Imali smo asistirane pogotke, Braun, Mari, Džonson. Kontrolisali smo defanzivni skok, a ja i Votson na klupi smo se zabavljali u tom periodu.

Nastavio je potom sa analizom.

- Mislim da je važno ko kada uzima šuteve, sve zavisi od toga. Džamal je igrač koji pogađa teške šuteve u važnim trenucima. On voli takve momente. Nekad pogodim ja, nekad on. Ali, nismo uvijek samo nas dvojica. Imali smo danas Kema koji je pogađao, pa i Hardaveja. I tim je važan jer nas stavlja u dobre pozicije za šuteve.

Ponovio je da je tokom meča pronašao svoj ritam.

- Nije mi išlo u nekim trenucima, a nisam htio da se predam makar bez borbe, da budem agresivan. Osjećao sam da mi lopta klizi u rukama, promašivao sam šuteve i nisam napadao kako bi trebalo. Samo nisam želio da izgubim bez borbe.

Na kraju se osvrnuo i na ogrebotine, koje su bile u prvom planu u jednom kadru tokom prenosa.

- Ustvari, ja sam tada napravio faul. Bilo je to nad Nembhardom iz Indijane. Imam ja još neke ogrebotine - rekao je Nikola Jokić i nasmejao novinare, prenosi Telegraf.