Logo
Large banner

Nikola Jokić nasmijao sve do suza: "Imam još neke ogrebotine..."

Izvor:

Telegraf

06.12.2025

09:06

Komentari:

0
Никола Јокић насмијао све до суза: "Имам још неке огреботине..."

Košarkaši Denver Nagetsa prethodne noći su porazili Atlantu Hoks na gostovanju 134:133, posle drame, visokog minusa u prvom poluvremenu, i odličnog drugog poluvremena. Tada je i Nikola Jokić upalio motore i susret završio sa 40 poena, devet skokova i osam asistencija.

Nakon kratke izjave na terenu posle meča, govorio je Jokić i za medije u Koloradu.

- Mislim da smo u drugom poluvremenu diktirali tempo. Kreirali smo dobre napade, lopta se brzo kretala. Imali smo asistirane pogotke, Braun, Mari, Džonson. Kontrolisali smo defanzivni skok, a ja i Votson na klupi smo se zabavljali u tom periodu.

Nikola Jokić

Košarka

Jokićevih 40 poena – veliki preokret Denvera

Nastavio je potom sa analizom.

- Mislim da je važno ko kada uzima šuteve, sve zavisi od toga. Džamal je igrač koji pogađa teške šuteve u važnim trenucima. On voli takve momente. Nekad pogodim ja, nekad on. Ali, nismo uvijek samo nas dvojica. Imali smo danas Kema koji je pogađao, pa i Hardaveja. I tim je važan jer nas stavlja u dobre pozicije za šuteve.

Ponovio je da je tokom meča pronašao svoj ritam.

- Nije mi išlo u nekim trenucima, a nisam htio da se predam makar bez borbe, da budem agresivan. Osjećao sam da mi lopta klizi u rukama, promašivao sam šuteve i nisam napadao kako bi trebalo. Samo nisam želio da izgubim bez borbe.

Na kraju se osvrnuo i na ogrebotine, koje su bile u prvom planu u jednom kadru tokom prenosa.

- Ustvari, ja sam tada napravio faul. Bilo je to nad Nembhardom iz Indijane. Imam ja još neke ogrebotine - rekao je Nikola Jokić i nasmejao novinare, prenosi Telegraf.

Podijeli:

Tagovi:

Nikola Jokić

Denver

Košarka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Јокићевих 40 поена – велики преокрет Денвера

Košarka

Jokićevih 40 poena – veliki preokret Denvera

4 h

0
Црвена звезда поражена од Барселоне у Арени

Košarka

Crvena zvezda poražena od Barselone u Areni

14 h

0
Баскет куп: Зенит тројком у посљедњим тренуцима славио у Лакташима

Košarka

Basket kup: Zenit trojkom u posljednjim trenucima slavio u Laktašima

16 h

0
Игокеа - Зенит

Košarka

Zenit slavio u Laktašima

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

37

Jokić: Nije mi išlo u prvom poluvremenu

12

30

Budimpešta blokirala izdavanje evroobveznica za naoružavanje Kijeva

12

27

Najnoviji jezivi detalji zločina u Čačku: Majci i ocu prerezao vrat, sebe izbo u grudi

12

19

Iz opštinsih zgrada na KiM nestali vrijedni predmeti, ikone oštećene

12

17

Broj žrtava poplava u Indoneziji premašio 900

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner