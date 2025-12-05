Basket kup: Zenit trojkom u posljednjim trenucima slavio u Laktašima

Košarkaši Igokee pružili su veliki otpor Zenitu, ali sjajna partija na kraju ipak nije nagrađena pobjedom. Presudio je Trent Frejžer sa kojim je šef struke Igosa svojevremeno sarađivao u FMP-u. Nenada Stefanovića može da raduje reakcija njegovih igrača i sjajna partija za najavu bolje igre u nastavku sezone.

Zenit, koji sa klupe predvodi selektor Slovenije Aleksander Sekulić, ove sezone cilja na sve trofeje. Da nije izolacije ruskih klubova, vjerovatno bi igrali i važnu ulogu u Evroligi. Pored sjajnog Frejžera važnu ulogu u ekipi ima i balkanski duo Nenad Dimitrijević - Luka Šamanić.

Uvertira za utakmicu bio je „Turnir prijateljstva“ na kojem je Košarkaški savez Republike Srpske tokom minula tri dana ugostio kadetske selekcije Srbije i Rusije. Brojna velika imena boravila su ovih dana u Banjaluci i Laktašima. Među njima i nekadašnji reprezentativci Rusije Sergej Monja i Viktor Hrijapa, kao i trostruki šampion Evrolige Pero Antić. Svi oni sa velikom pažnjom ispratili su okršaj Igokee i Zenita.

Naredni izazov u Vinlajn Basket kupu za košarkaše Igokee je upravo gostovanje Zenitu. Ta utakmica biće odigrana 23. decembra u Sankt Peterburgu.