Zenit slavio u Laktašima

Trojkom Trenta Frejžera u posljednjim sekundama košarkaši Zenita pobijedili su Igokeu rezultatom 83:80 u drugom kolu Vinlajn Basket kupa.

U sjajnoj atmosferi pune dvorane u Laktašima Igosi su pružili odličan otpor favorizovanom protivniku, koji cilja sve trofeje ove sezone.

Prava rezultatska klackalica viđena je tokom meča, a Zenit je došao do pobjede poenima bivšeg igrača FMP-a kojeg je sa klupe svojevremeno predvodio upravo trener KK Igokea Nenad Stefanović.

“Čestitam momcima na dobroj utakmici, imali smo sjajnu sedmicu treninga iza sebe i ovo je bila odlična reakcija ekipe nakon nešto lošijih rezultata. Sigurno da je ovo putokaz koji treba da slijedimo u nastavku sezone i nadam se da ćemo uskoro da se vratimo na pobjednički kolosjek”, izjavio je Stefanović.

Zadovoljan pobjedom bio je trener košarkaša Zenita Aleksander Sekulić.

“Bili smo na potrebnom nivou tokom najvećeg dijela utakmice. Čestitke Igokei na sjajnom meču, pokazali su da su odlična ekipa. Bila je sjajna atmosfera večeras i ostvarili smo važan trijumf”, izjavio je Sekulić.

Nakon dvije runde u Vinlajn Basket kupu Igosi imaju dva poraza, dok je Zenit na maksimalnom učinku.