Ruski PVO oborio 30 dronova iznad Kurske oblasti

Ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su 44 ukrajinska drona u posljednja tri časa, od kojih je 30 uništeno iznad Kurske oblasti, saopšteno je iz ruskog Ministarstva odbrane.
"Večeras, između 20.00 i 23.00 časa po moskovskom vremenu, sistemi protivvazdušne odbrane uništili su 44 ukrajinske bespilotne letjelice", navodi se u saopštenju Ministarstva.
U saopštenju se ističe da je 30 dronova oboreno iznad Kurske oblasti, osam iznad Rostovske oblasti, tri iznad Belgorodske i dva drona iznad Voronješke oblasti.
"Jedan dron je oboren iznad Brjanske oblasti", dodaje se u saopštenju Ministarstva.
