Ruski PVO oborio 30 dronova iznad Kurske oblasti

Izvor:

SRNA

04.12.2025

21:56

Руски ПВО оборио 30 дронова изнад Курске области
Foto: Tanjug / AP

Ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su 44 ukrajinska drona u posljednja tri časa, od kojih je 30 uništeno iznad Kurske oblasti, saopšteno je iz ruskog Ministarstva odbrane.

"Večeras, između 20.00 i 23.00 časa po moskovskom vremenu, sistemi protivvazdušne odbrane uništili su 44 ukrajinske bespilotne letjelice", navodi se u saopštenju Ministarstva.

Игокеа - Зенит

Košarka

Nenad Dimitrijević za ATV: Partizan nikada nije zvao

U saopštenju se ističe da je 30 dronova oboreno iznad Kurske oblasti, osam iznad Rostovske oblasti, tri iznad Belgorodske i dva drona iznad Voronješke oblasti.

"Jedan dron je oboren iznad Brjanske oblasti", dodaje se u saopštenju Ministarstva.

22

48

Aneli Ahmić napušta Elitu nakon masovne tuče

22

39

Doživotna robija zbog obaranja "Iljušina" 2024. godine

22

36

Čajevi koje treba piti pred spavanje: Pomažu u rješavanju brojnih tegoba

22

25

Odbijeno im od plate: Kažnjeno 9 javnih funkcionera

22

17

Poznat identitet mladića čije tijelo je pronađeno kod silosa

Small banner

