Njemačka mijenja pravila: Moglo bi uticati na neke sa Balkana

Izvor:

ATV

04.12.2025

21:07

Њемачка мијења правила: Могло би утицати на неке са Балкана
Foto: Pixabay

Davanje lažnih ili nepotpunih informacija tokom procesa naturalizacije u Njemačkoj će u budućnosti, prema prijedlogu izmjene zakona, odgoditi upis u državljanstvo za 10 godina.

Amandman na zakon o sigurnim zemljama porijekla u odboru za unutrašnje poslove Bundestaga podržali su u srijedu, 4. decembra, predstavnici vladajuće koalicije Hrišćanskih demokrata i socijaldemokrata i desničarske Alternative za Njemačku (AfD). Zeleni i Ljevica bili su protiv.

Društvo

Sutra svaki Srbin treba da zapjeva: Evo zašto je važno ispoštovati taj običaj

Amandman na nacrt zakona reakcija je na istragu o navodima o trgovini lažnim jezičkim certifikatima u nekoliko njemačkih saveznih država, piše "dpa".

Prijedlog zakona će se raspravljati u Bundestagu u petak.

Prema amandmanu, naturalizacija se može nepovratno prekinuti ili odgoditi na 10 godina ako podnosilac zahtjeva "vara, prijeti ili podmićuje".

Mjera se može aktivirati ako podnosilac zahtjeva za prijem u državljanstvo svjesno ponudi netačne ili nepotpune podatke.

vladimir putin-05092025

Svijet

Putin: Moskva insistira na ispunjenju obećanja Alijanse o neširenju na istok

Odbor je takođe odobrio prijedlog o ukidanju državnog finansiranja pravne pomoći za osobe u pritvoru zbog deportacije, pravo koje je prethodna vlada uvela tek prošle godine.

Tagovi:

Njemačka

državljanstvo

