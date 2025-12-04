Kija Kockar ponovo napala Kaću Živković: Bravo, Stojke

Izvor:
Blic
04.12.2025
21:48

Sukob nekadašnjih prijateljica Kristine Kije Kockar i Katarine Živković ne jenjava.
Nakon što je Katarina za "Blic" rekla da Kija nema svoj život, te da ne želi više da joj pridaje na značaju, na svom Instagramu se oglasila i bivša rijaliti učesnica.
Kija je rekla kako je Katarina nju prva vrijeđala i iznosila laži o njoj, te da je ona zbog toga odlučila da otkrije identitet njenog muža.
"Bravo, Stojke??? Znaš i sam kako je došla do tebe prvi put i preko koga. Let's kip it in d famili i on d video. A ti, Katarina, prva si počela da me vrijeđaš i da lažeš, jer si mislila da ja neću odgovoriti. Ne bih... da nisi pretjerala. Sad su gluposti kad dobiješ odgovor? Aha. Objavljivala si storije i postove da nemam porodicu, a dobro znamo na šta si mislila. Zato si pisala i brisala kada si vidjela da ti je na hiljade ljudi napisalo da to nije u redu. Lajkovala si toliko komentara u kojima me ljudi vrijeđaju na najgnusniji način. (Molim sve moje imaginarne prijatelje, kako ih nazivaš, da sve što si napisala i lajkovala spoje u jedan video, jer treba da se vidi kakva si osoba, šta si lagala, kako je počelo i sve tvoje kontradiktornosti.) Podijeliću to zbog edukativnog razloga", napisala je Kija i dodala:
"Mini dokumentarac, što da ne. Kako si izjavila iznad: 'Svako govori o sebi'. To bre! Ja se i dalje zadržavam na prvoj temi, ne širim priču i slažem se sa Stojketom da je bolje da staviš tačku. Pretpostavljam da te je on savjetovao? Jer ako proširim, to neće biti vrijeđanja nego činjenice koje čak i nemaju mnogo veze sa mnom. A to je već druga vrsta reklame, i ne vjerujem baš, ma koliko ti voljela reklamu i koliko ti je potrebna, da bi baš takvu željela. Ni ti, ni ljudi pored tebe. Vidiš kako možeš da budeš fina i kulturna, pa čak i kada doživiš takve uvrede i laži, kao što sam ih ja doživjela od tebe. Ali imala si sto intervjua u kojima te pitaju za mene. I imaćeš ih još. Biće samo o meni. Sama toneš i da ne kažem riječ, jer ne treba zaboraviti da si mi prva napala dva dana nakon što sam, iz poštovanja i zbog svoje kulture, rekla prilično lepe stvari o tebi. Kao i do sada, uzeću kokice i samo ću da gledam kako uporno guraš svoj lažni narativ o tome da i tebe neko prvi napao i tvoju porodicu".
Podsjetimo, Kija je burno reagovala na Kaćinu izjavu u nedavnom intervjuu za "Blic" kada smo je upitali za bivšu drugaricu.
"Neću da komentarišem ljude koji nemaju svoje živote i ne želim da se bavim glupostima. Svako govori o sebi, sve što je rekla jasno je, tako da bih stavila tu tačku u svakom smislu", rekla je ona tada.
