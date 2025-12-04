Kija Kockar ponovo napala Kaću Živković: Bravo, Stojke

Nakon što je Katarina za "Blic" rekla da Kija nema svoj život, te da ne želi više da joj pridaje na značaju, na svom Instagramu se oglasila i bivša rijaliti učesnica.

Zdravlje Haraju mutant virusi: Ovo su simptomi koji traju i do mjesec dana

Kija je rekla kako je Katarina nju prva vrijeđala i iznosila laži o njoj, te da je ona zbog toga odlučila da otkrije identitet njenog muža.

"Bravo, Stojke??? Znaš i sam kako je došla do tebe prvi put i preko koga. Let's kip it in d famili i on d video. A ti, Katarina, prva si počela da me vrijeđaš i da lažeš, jer si mislila da ja neću odgovoriti. Ne bih... da nisi pretjerala. Sad su gluposti kad dobiješ odgovor? Aha. Objavljivala si storije i postove da nemam porodicu, a dobro znamo na šta si mislila. Zato si pisala i brisala kada si vidjela da ti je na hiljade ljudi napisalo da to nije u redu. Lajkovala si toliko komentara u kojima me ljudi vrijeđaju na najgnusniji način. (Molim sve moje imaginarne prijatelje, kako ih nazivaš, da sve što si napisala i lajkovala spoje u jedan video, jer treba da se vidi kakva si osoba, šta si lagala, kako je počelo i sve tvoje kontradiktornosti.) Podijeliću to zbog edukativnog razloga", napisala je Kija i dodala:

Košarka Navijači Partizana izviždali svoje igrače i poslali poruku - VIDEO

"Mini dokumentarac, što da ne. Kako si izjavila iznad: 'Svako govori o sebi'. To bre! Ja se i dalje zadržavam na prvoj temi, ne širim priču i slažem se sa Stojketom da je bolje da staviš tačku. Pretpostavljam da te je on savjetovao? Jer ako proširim, to neće biti vrijeđanja nego činjenice koje čak i nemaju mnogo veze sa mnom. A to je već druga vrsta reklame, i ne vjerujem baš, ma koliko ti voljela reklamu i koliko ti je potrebna, da bi baš takvu željela. Ni ti, ni ljudi pored tebe. Vidiš kako možeš da budeš fina i kulturna, pa čak i kada doživiš takve uvrede i laži, kao što sam ih ja doživjela od tebe. Ali imala si sto intervjua u kojima te pitaju za mene. I imaćeš ih još. Biće samo o meni. Sama toneš i da ne kažem riječ, jer ne treba zaboraviti da si mi prva napala dva dana nakon što sam, iz poštovanja i zbog svoje kulture, rekla prilično lepe stvari o tebi. Kao i do sada, uzeću kokice i samo ću da gledam kako uporno guraš svoj lažni narativ o tome da i tebe neko prvi napao i tvoju porodicu".

Podsjetimo, Kija je burno reagovala na Kaćinu izjavu u nedavnom intervjuu za "Blic" kada smo je upitali za bivšu drugaricu.

Košarka Navijači Partizana izviždali svoje igrače i poslali poruku - VIDEO

"Neću da komentarišem ljude koji nemaju svoje živote i ne želim da se bavim glupostima. Svako govori o sebi, sve što je rekla jasno je, tako da bih stavila tu tačku u svakom smislu", rekla je ona tada.