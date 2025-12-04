Logo
Izraelu odobreno učešće: Četiri zemlje bojkotuju Euroviziju 2026.

Tanjug

04.12.2025

21:16

Израелу одобрено учешће: Четири земље бојкотују Еуровизију 2026.
Foto: Tanjug

Irska, Španija, Slovenija i Holandija odlučile su da bojkotuju naredno takmičenje za pjesmu Evrovizije, nakon što je Izraelu omogućeno učešće na takmičenju 2026. godine u Beču, uprkos zahtjevima više zemalja da bude isključen zbog rata u Gazi.

Na sastanku Generalne skupštine Evropske radiodifuzne unije (EBU), organizatora međunarodnog muzičkog takmičenja, učesnici su glasali za uvođenje novih pravila koja bi spriječila neprimjereno promovisanje pjesama od strane vlada i trećih strana, u cilju uticanja na glasanje, prenosi Gardijan.

zelenski

Svijet

Zelenskog bi mogli ubiti: Tvrdnje uzdrmale Kijev

"Velika većina članova složila se da nije potrebno održati dodatno glasanje o učešću pojedinih zemalja i da Evrovizija 2026. treba da se održi kako je planirano, uz dodatne mere zaštite“, saopštio je EBU.

Nakon toga irski javni servis RTE saopštio je da neće učestvovati ni emitovati Evroviziju 2026. godine. Oni su naveli da je učešće Irske "neprihvatljivo zbog užasne humanitarne krize u Gazi i gubitka života", dok su i španski emiter RTVE i holandski Avrotros takođe najavili povlačenje iz takmičenja, uz tvrdnje da odluka EBU nije bila odgovarajuća i da je izazvala "nepoverenje".

"Predsjedništvo EBU je odbilo zahtev RTVE za posebno glasanje o učešću Izraela. Ova odluka povećava nepoverenje RTVE u organizaciju festivala i potvrđuje politički pritisak koji ga okružuje", navodi se u saopštenju španske medijske kuće.

njemacka zastava

Svijet

Njemačka mijenja pravila: Moglo bi uticati na neke sa Balkana

Španski ministar kulture, Ernest Urtasun, podržao je ovu odluku, napominjući da je ponosan na RTVE "koji stavlja ljudska prava ispred svakog ekonomskog interesa".

"Ne možemo da opravdamo Izrael zbog zločina u Gazi. Kultura treba da bude na strani mira i pravde", poručio je on.

Holandski emiter Avrotros saopštio je da se, pod trenutnim okolnostima, učešće "ne može pomiriti sa javnim vrijednostima koje su fundamentalne za organizaciju".

Slovenačka nacionalna televizija, RTVSLO - prva koja je ovog leta pretila bojkotom - saopštila je da bi učešće "bilo u suprotnosti sa njenim vrijednostima mira, jednakosti i poštovanja".

U međuvremenu, predsjednik Izraela, Isak Hercog, pozdravio je odluku o učešću svoje zemlje, rekavši da Izrael zaslužuje da bude predstavljen na svakoj svjetskoj sceni.

"Drago mi je što će Izrael ponovo učestvovati na takmičenju za pjesmu Evrovizije i nadam se da će takmičenje ostati ono koje promoviše kulturu, muziku, prijateljstvo među narodima i prekogranično kulturno razumijevanje“", napisao je on na platformi X.

-спц-вјера-црква-крст-

Društvo

Sutra svaki Srbin treba da zapjeva: Evo zašto je važno ispoštovati taj običaj

U Njemačkoj, vodeći političari su predložili da se emiter SWR povuče u znak solidarnosti ako Izrael bude isključen, dok je austrijski tv kanal ORF saopštio da želi da Izrael učestvuje u takmičenju.

Evrovizija 2026. godine biće održana u Beču, nakon prošlogodišnjeg trijumfa austrijskog pjevača JJ-a.

Evrovizija

Izrael

