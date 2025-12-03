Ambasador Berjan izabran za počasnog profesora prestižnog kineskog univerziteta

Ambasador Bosne i Hercegovine (BiH) u Kini, Siniša Berjan, izabran je za počasnog profesora prestižnog kineskog Đangsu /Jiangsu/ univerziteta iz istoimene kineske provincije, koji se prema svjetskim rang listama, svrstava među 300 najboljih univerziteta svijeta.

Zvanična ceremonija dodjele ove visoke i međunarodno priznate akademske titule održana je u Ambasadi BiH u Pekingu, u prisustvu potpredsjednika Đangsu univerziteta, prof. Šjaobo Dzou /Xiaobo Zou/, i delegacije ove ugledne visokoškolske institucije.

Ambasador Berjan se zahvalio na ukazanoj časti i istakao je da ovo priznanje, dobijeno kao rezultat dugogodišnjeg naučnoistraživačkog rada i dvogodišnje saradnje sa Univerzitetom Đangsu, nije samo njegovo lično dostignuće. Ono, kako je naglasio, pripada i njegovim kolegama sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Univerziteta u Banjoj Luci, sa kojima je zajednički sarađivao na planiranju i realizaciji zajedničkih aktivnosti sa kineskim partnerima.

Predstavnici kineskog univerziteta su naveli da je ovo priznanje još jedan u nizu koraka na povezivanju, jačanju i produbljivanju saradnje kineskih univerziteta sa visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj i BiH.

Obje strane su izrazile zadovoljstvo i zbog ranijeg potpisivanja sporazuma o saradnji ovog Đangsu univerziteta sa dva javna univerziteta iz Republike Srpske, kao i zbog odobrenja prvog zajedničkog projekta te vrste od strane Ministarstva nauke i tehnologije Kine. Ovo ministarstvo je zvanično podržalo osnivanje zajedničke laboratorije za pametnu poljoprivrednu tehnologiju i opremu u okviru Inicijative „Pojas i put“. Laboratorija je planirana da bude uspostavljena u Istočnom Sarajevu i predstavlja značajan korak u produbljivanju naučnoistraživačke saradnje. Aplikacija za projekat je uspješno realizovana uz snažnu podršku Ambasade BiH u Kini, što dodatno naglašava značaj i kvalitet ostvarene saradnje.

Kineski Điangsu univerzitet, osnovan davne 1902. godine jedna od najprestižnijih naučno-istraživačkih institucija u Kini i svijetu. Više naučnih oblasti ovog univerziteta — poput inženjeringa, materijalnih nauka, hemije i kliničke medicine — rangirano je među jedan posto najboljih u svijetu.