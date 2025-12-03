Pretužna scena na premijeri nastavka ''Žikine dinastije''

Rialda Kadrić, nezaboravna Marija iz serijala „Žikina dinastija“, dobila je emotivan omaž u nastavku kultnog filma.

Kada je pre nekoliko godina najavljena priprema nastavka kultnog serijala "Žikina dinastija“, fanovi nisu krili oduševljenje zbog novih avantura her Žikinih nasljednika.

Film je obećavao da će oživjeti omiljene likove i unijeti nostalgiju iz osamdesetih i devedesetih godina.

Planirano je da se u nastavku pojavi i Rialda Kadrić, koja je imala samo 16 godina kada je prvi put glumila lik Marije. Nažalost, 2021. godine stigla je najtužnija vijest — glumica je preminula.

Sinoć u Beogradu, na premijeri filma, publici je otkriveno da je nastavak posvećen upravo Rialdi Kadrić.

Na kraju projekcije, na velikom platnu stajala je emotivna posveta: "Za Rialdu“.

Svi živi glumci iz originalnog serijala prisustvovali su premijeri, a publika je imala priliku da vidi povratak likova malog Miše, Bobe i Elze, ali i novih generacija koje nose imena svojih deda.

Rialda je prvi put tumačila Mariju sa samo 13-14 godina, a svoj prvi poljubac pred kamerama doživjela je u tom legendarnom ostvarenju, zajedno sa Vladimirom Petrovićem, koji je tada bio osam godina stariji.

"Prvi put sam se poljubila pred filmskim kamerama. Naravno, trudila sam se da djelujem zrelo, željela sam da pokažem da sve razumijem. Naravno, ne savjetujem da se ovo proba van seta“, rekla je Rialda u emisiji Balkanskom ulicom.

Tokom snimanja filma "Šta se zgodi kad se ljubav rodi“ (1984), Rialda je imala 20 godina, dok je glumila majku Miše, koga je tada igrao Nikola Kojo, tinejdžera od oko 14-15 godina. U sljedećem nastavku (1985), imala je 22 godine, dok Miša više nije bio tinejdžer.

U serijalu se dešavalo da likovi stare brže ili sporije od svojih glumaca, pa je Rialda u tri filma igrala majku lika koji je praktično bio njen vršnjak. Njena sposobnost da uvjerljivo odglumi starije uloge ostala je prepoznatljiva i danas.

Život van kamere

Od početka 90-ih, Rialda se povukla iz glume i posvetila psihologiji. U Velikoj Britaniji radila je prvo kao novinarka i reporterka, a potom se specijalizovala za psihoanalizu, postavši licencirani psihoterapeut.

Posljednji film koji je snimila bio je "Čudna noć" Milana Jelića. Rialda je ranije rekla da je gluma bila mladalački eksperiment, dok je posao psihoterapeuta bio nešto u čemu zaista uživa.

Tužni kraj života

Rialda Kadrić preminula je 25. januara 2021. u Atini, u 57. godini, usljed srčanog udara na ulici. Njena smrt podsjeća na sličan tragičan događaj u porodici — i njena majka je preminula iznenada na ulici 1991. godine u Beogradu.

"Tog januara sam izgubila majku i odlučila da ostanem u Londonu i započnem novi život“, prisjetila se Rialda u intervjuima.