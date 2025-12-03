Logo
Large banner

Pretužna scena na premijeri nastavka ''Žikine dinastije''

Izvor:

Nova.rs

03.12.2025

19:02

Komentari:

0
Претужна сцена на премијери наставка ''Жикине династије''

Rialda Kadrić, nezaboravna Marija iz serijala „Žikina dinastija“, dobila je emotivan omaž u nastavku kultnog filma.

Kada je pre nekoliko godina najavljena priprema nastavka kultnog serijala "Žikina dinastija“, fanovi nisu krili oduševljenje zbog novih avantura her Žikinih nasljednika.

marko perkovic tompson

Region

Išla na Tompsonove koncerte pa dobila otkaz u Njemačkoj

Film je obećavao da će oživjeti omiljene likove i unijeti nostalgiju iz osamdesetih i devedesetih godina.

Planirano je da se u nastavku pojavi i Rialda Kadrić, koja je imala samo 16 godina kada je prvi put glumila lik Marije. Nažalost, 2021. godine stigla je najtužnija vijest — glumica je preminula.

Sinoć u Beogradu, na premijeri filma, publici je otkriveno da je nastavak posvećen upravo Rialdi Kadrić.

Na kraju projekcije, na velikom platnu stajala je emotivna posveta: "Za Rialdu“.

Svi živi glumci iz originalnog serijala prisustvovali su premijeri, a publika je imala priliku da vidi povratak likova malog Miše, Bobe i Elze, ali i novih generacija koje nose imena svojih deda.

Rialda je prvi put tumačila Mariju sa samo 13-14 godina, a svoj prvi poljubac pred kamerama doživjela je u tom legendarnom ostvarenju, zajedno sa Vladimirom Petrovićem, koji je tada bio osam godina stariji.

Брза цеста Клашнице

Banja Luka

Vozači, oprez: Opasnost na brzom putu između Banjaluke i Laktaša

"Prvi put sam se poljubila pred filmskim kamerama. Naravno, trudila sam se da djelujem zrelo, željela sam da pokažem da sve razumijem. Naravno, ne savjetujem da se ovo proba van seta“, rekla je Rialda u emisiji Balkanskom ulicom.

Tokom snimanja filma "Šta se zgodi kad se ljubav rodi“ (1984), Rialda je imala 20 godina, dok je glumila majku Miše, koga je tada igrao Nikola Kojo, tinejdžera od oko 14-15 godina. U sljedećem nastavku (1985), imala je 22 godine, dok Miša više nije bio tinejdžer.

U serijalu se dešavalo da likovi stare brže ili sporije od svojih glumaca, pa je Rialda u tri filma igrala majku lika koji je praktično bio njen vršnjak. Njena sposobnost da uvjerljivo odglumi starije uloge ostala je prepoznatljiva i danas.

Život van kamere

Od početka 90-ih, Rialda se povukla iz glume i posvetila psihologiji. U Velikoj Britaniji radila je prvo kao novinarka i reporterka, a potom se specijalizovala za psihoanalizu, postavši licencirani psihoterapeut.

Сијалица свјетло струја

Banja Luka

Dio Banjaluke ostao bez struje

Posljednji film koji je snimila bio je "Čudna noć" Milana Jelića. Rialda je ranije rekla da je gluma bila mladalački eksperiment, dok je posao psihoterapeuta bio nešto u čemu zaista uživa.

Tužni kraj života

Rialda Kadrić preminula je 25. januara 2021. u Atini, u 57. godini, usljed srčanog udara na ulici. Njena smrt podsjeća na sličan tragičan događaj u porodici — i njena majka je preminula iznenada na ulici 1991. godine u Beogradu.

"Tog januara sam izgubila majku i odlučila da ostanem u Londonu i započnem novi život“, prisjetila se Rialda u intervjuima.

Podijeli:

Tagovi:

Rialda Kadrić

Žikina dinastija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ови дијелови пилетине су можда најукуснији, али и најопаснији за здравље

Savjeti

Ovi dijelovi piletine su možda najukusniji, ali i najopasniji za zdravlje

2 h

0
Ако овако спавате, расте ризик од срчаног удара

Zdravlje

Ako ovako spavate, raste rizik od srčanog udara

2 h

0
Потрес у Украјини - пљуштаће смјене

Svijet

Potres u Ukrajini - pljuštaće smjene

2 h

0
Драма у ресторану: Нападнути познати адвокати

Srbija

Drama u restoranu: Napadnuti poznati advokati

2 h

0

Više iz rubrike

Давно изгубљена Рубенсова слика продата за 2,3 милиона евра на аукцији у Версају

Kultura

Davno izgubljena Rubensova slika prodata za 2,3 miliona evra na aukciji u Versaju

2 d

0
Преминуо чувени британски писац

Kultura

Preminuo čuveni britanski pisac

3 d

0
Викенд мађарског филма у Бањалуци

Kultura

Vikend mađarskog filma u Banjaluci

4 d

0
Ово је тренутно најгледанија серија: Нетфликсу је донијела два милиона нових претплатника

Kultura

Ovo je trenutno najgledanija serija: Netfliksu je donijela dva miliona novih pretplatnika

4 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

08

Medvedev: NATO je neprijatelj

21

08

UŽIVO: Bitno, 02.12.2025.

21

07

Zanimljiva dešavanja na tržištu operatera u BiH: Sve više prelaza

21

02

Psi odnijeli stotine maraka: Kockao, a nije htio da plati

21

01

Karate klub Vrbas: Napornim radom do riznice pune medalja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner