Potres u Ukrajini - pljuštaće smjene

"Premijerka Ukrajine Julija Sviridenko i ja smo razgovarali o kadrovskoj reformi u energetskom sektoru. Tempo transformacije je zadovoljavajući i mora da obezbijedi potpunu transparentnost u upravljanju", saopštio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski na mreži Iks.

On je rekao da će novi članovi u nadzorne odbore biti imenovani u decembru nakon jasne i fer procedure.

Takođe je naložio ministru odbrane Denisu Šmigalju da sprovede hitno ponovno pokretanje nadzornih odbora u sektoru odbrane.

"Upravo kroz nadzorne odbore se vrši upravljanje i nadzor internih procesa u kompanijama, i to mora biti osigurano sto posto", napomenuo je predsjednik.

"Takođe sam naložio premijerki da obavijesti ključne partnere Ukrajine o merama koje preduzima Kabinet ministara kako bi se garantovalo povjerenje u Ukrajinu i ukrajinske institucije", dodao je Zelenski.

Sredinom novembra, vlada je odobrila plan za reorganizaciju nadzornih odbora i izvršnih tijela kompanija u sektoru goriva i energetike, postavljajući rokove za nadležne organe.

Konkursni izbor nezavisnih članova nadzornog odbora Energoatoma počeo je 26. novembra.