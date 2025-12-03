Logo
Large banner

Novogodišnja jelka skuplja od polovnog punta

Izvor:

Kurir

03.12.2025

18:09

Komentari:

0
Новогодишња јелка скупља од половног пунта

Kako se može vid‌jeti, ovaj automobil prodaje se na oglasima i može se naći i za 450 evra, pa čak i manje. Dok su jelke koje su u ponudi i skuplje.

Korisnici društvene mreže instagram priložili su i fotografiju jelke koja je sa 63.359 dinara snižena na 42.489. Na oglasima se jelke prodaju čak i za 129.000 dinara.

"Dvoumimo se da li da kupimo jelku od tri metra ili “Fijat Punto” za te pare", upitao je jedan korisnik instagrama.

Korisnici su zbijali šale.

Радник - Борац

Fudbal

Borac se vratio na prvo mjesto - pao Radnik

"Pa jelku naravno jer ne ide kod mehaničara svakih 15 dana", navodi se u jednom od komentara.

Korisnici su naveli da je i za jelku i kićenje potrebno ulaganje, te da je bolje kupiti polovnog automobila, prenosi Kurir.

Podijeli:

Tag:

jelka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Радник - Борац

Fudbal

Borac se vratio na prvo mjesto - pao Radnik

3 h

0
Ана Севић објавила снимак возача који је усмртио таксисту

Srbija

Ana Sević objavila snimak vozača koji je usmrtio taksistu

3 h

0
Дјевојка пронађена мртва у тоалету: Послије годину дана откривено од чега је умрла

Svijet

Djevojka pronađena mrtva u toaletu: Poslije godinu dana otkriveno od čega je umrla

3 h

0
Писмо читаоца: Није љубав фотографија

Društvo

Pismo čitaoca: Nije ljubav fotografija

3 h

4

Više iz rubrike

Стиже финансијски препород за ова три знака

Zanimljivosti

Stiže finansijski preporod za ova tri znaka

3 h

0
Овај мали предмет привлачи новац - набавите га одмах

Zanimljivosti

Ovaj mali predmet privlači novac - nabavite ga odmah

4 h

0
Беба дијете

Zanimljivosti

Staro srpsko ime za djevojčice ponovo se vraća u modu

7 h

1
Спорни састојак сарме који је подијелио Балкан

Zanimljivosti

Sporni sastojak sarme koji je podijelio Balkan

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

08

Medvedev: NATO je neprijatelj

21

08

UŽIVO: Bitno, 02.12.2025.

21

07

Zanimljiva dešavanja na tržištu operatera u BiH: Sve više prelaza

21

02

Psi odnijeli stotine maraka: Kockao, a nije htio da plati

21

01

Karate klub Vrbas: Napornim radom do riznice pune medalja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner