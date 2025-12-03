Novogodišnja jelka skuplja od polovnog punta

Kako se može vid‌jeti, ovaj automobil prodaje se na oglasima i može se naći i za 450 evra, pa čak i manje. Dok su jelke koje su u ponudi i skuplje.

Korisnici društvene mreže instagram priložili su i fotografiju jelke koja je sa 63.359 dinara snižena na 42.489. Na oglasima se jelke prodaju čak i za 129.000 dinara.

"Dvoumimo se da li da kupimo jelku od tri metra ili “Fijat Punto” za te pare", upitao je jedan korisnik instagrama.

Korisnici su zbijali šale.

"Pa jelku naravno jer ne ide kod mehaničara svakih 15 dana", navodi se u jednom od komentara.

Korisnici su naveli da je i za jelku i kićenje potrebno ulaganje, te da je bolje kupiti polovnog automobila, prenosi Kurir.