Sporni sastojak sarme koji je podijelio Balkan

Dok jedni tvrde da je jaje važan sastojak jer vezuje smjesu i daje punoću ukusa, drugi smatraju da mu tu nikako nije mjesto.
Recepti za "najbolju" sarmu se prenose s koljena na koljeno, domaćice često imaju svoje trikove i tajne sastojke koji jelu daju taj poseban šmek, međutim jedan uvijek izazove raspravu - jaje.
Treba li u fil dodati jaje ili ne? Dok jedni tvrde da je jaje važan sastojak jer vezuje smjesu i daje punoću ukusa, drugi smatraju da mu tu nikako nije mjesto. I ta rasprava oko jajeta u sarmi traje već godinama, na cijelom Balkanu.
Kada je riječ o sarmi i spornom jajetu, radiosarajevo.ba piše kako se dodavalo u smjesu i prije 70 godina. Na pitanje čemu to jaje služi, odgovaraju da baš taj sastojak garantuje sočnu i kompaktnu smesu koja se neće raspasti nakon dugog kuvanja.
U tom kontekstu daju i taj stari recept iz jugoslovenskog kuvara koji ponovo postaje hit – mnogi tvrde da upravo po njemu sarma uvijek ispadne savršena i da ćete mu se, kad ga probate, uvijek vraćati. Pa, evo ga…
Sastojci:
600 gr mljevenog mesa
20 većih listova kiselog kupusa
100 gr crvenog luka
2 čena bijelog luka
malo ljute paprike
peršun
1 jaje
200 gr pirinča
so po ukusu
300 gr sitno seckanog kiselog kupusa
100 gr suvog mesa
Za zapršku:
100 gr masnoće
200 gr brašna
so
prstohvat šećera
1 – 2 ljute papričice
oko 200 gr paradajz sosa
Priprema:
Listove kupusa odvojite i uklonite im korijen na listu.
Smjesu pripremite tako što u mljeveno meso dodate sitno nasjeckani crveni i bijeli luk, peršun, papriku, so, jaje i skuvanu, iscijeđenu rižu.
Sve dobro sjedinite i rasporedite po listovima kupusa, pa urolajte sarme.
Na dno širokog lonca stavite malo nasjeckanog kiselog kupusa, zatim poređajte sarme i među njih ubacite suvo meso.
Prekrijte ostatkom kupusa, prelijte vodom ili bujonom, poklopite i pustite da lagano krčka.
Kad sarme budu na pola kuvane, dodajte zapršku i nastavite s laganim kuvanjem nekoliko sati, dok sve potpuno ne omekša i ukusi se sjedine.
Za zapršku prepržite brašno, dodajte crvenu papriku, paradajz sos (po potrebi razređen), ljutu papričicu i malo čorbe iz lonca.
Posolite i lagano zasladite kako biste izbalansirali kiselinu paradajza. Ovim sosom prelijte sarme i nastavite da kuvate.
Ovaj stari recept naglašava da sarma mora krčkati polako, na blagoj vatri, satima. Upravo to donosi onu mekoću i miris koji budi nostalgiju, prenosi Nova.rs.
