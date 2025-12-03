Sporni sastojak sarme koji je podijelio Balkan

Dok jedni tvrde da je jaje važan sastojak jer vezuje smjesu i daje punoću ukusa, drugi smatraju da mu tu nikako nije mjesto.

Recepti za "najbolju" sarmu se prenose s koljena na koljeno, domaćice često imaju svoje trikove i tajne sastojke koji jelu daju taj poseban šmek, međutim jedan uvijek izazove raspravu - jaje.

Treba li u fil dodati jaje ili ne? Dok jedni tvrde da je jaje važan sastojak jer vezuje smjesu i daje punoću ukusa, drugi smatraju da mu tu nikako nije mjesto. I ta rasprava oko jajeta u sarmi traje već godinama, na cijelom Balkanu.

Kada je riječ o sarmi i spornom jajetu, radiosarajevo.ba piše kako se dodavalo u smjesu i prije 70 godina. Na pitanje čemu to jaje služi, odgovaraju da baš taj sastojak garantuje sočnu i kompaktnu smesu koja se neće raspasti nakon dugog kuvanja.

U tom kontekstu daju i taj stari recept iz jugoslovenskog kuvara koji ponovo postaje hit – mnogi tvrde da upravo po njemu sarma uvijek ispadne savršena i da ćete mu se, kad ga probate, uvijek vraćati. Pa, evo ga…

Sastojci:

600 gr mljevenog mesa

20 većih listova kiselog kupusa

100 gr crvenog luka

2 čena bijelog luka

malo ljute paprike

peršun

1 jaje

200 gr pirinča

so po ukusu

300 gr sitno seckanog kiselog kupusa

100 gr suvog mesa

Za zapršku:

100 gr masnoće

200 gr brašna

so

prstohvat šećera

1 – 2 ljute papričice

oko 200 gr paradajz sosa

Priprema:

Listove kupusa odvojite i uklonite im korijen na listu.

Smjesu pripremite tako što u mljeveno meso dodate sitno nasjeckani crveni i bijeli luk, peršun, papriku, so, jaje i skuvanu, iscijeđenu rižu.

Sve dobro sjedinite i rasporedite po listovima kupusa, pa urolajte sarme.

Na dno širokog lonca stavite malo nasjeckanog kiselog kupusa, zatim poređajte sarme i među njih ubacite suvo meso.

Prekrijte ostatkom kupusa, prelijte vodom ili bujonom, poklopite i pustite da lagano krčka.

Kad sarme budu na pola kuvane, dodajte zapršku i nastavite s laganim kuvanjem nekoliko sati, dok sve potpuno ne omekša i ukusi se sjedine.

Za zapršku prepržite brašno, dodajte crvenu papriku, paradajz sos (po potrebi razređen), ljutu papričicu i malo čorbe iz lonca.

Posolite i lagano zasladite kako biste izbalansirali kiselinu paradajza. Ovim sosom prelijte sarme i nastavite da kuvate.

Ovaj stari recept naglašava da sarma mora krčkati polako, na blagoj vatri, satima. Upravo to donosi onu mekoću i miris koji budi nostalgiju, prenosi Nova.rs.