Mače prvi put ugledalo snijeg, njegova reakcija je hit

Vlasnici udomljenog mačka Martija prije tri dana podijelili su snimak njegovog prvog susreta sa snijegom, koji je brzo postao viralan.

Kratki snimak prikazuje Martija kako oduševljeno skakuće po snijegu koji je pao na balkonu, a pritom ostavlja preslatke otiske svojih šapica. Njegov vlasnik u opisu videa je napisao: "Marti voli snijeg više nego ja."

Marti sa svojim vlasnicima živi u kanadskoj pokrajini Kvebek. Njegovi vlasnici su u drugom videu otkrili da je Marti pronađen na jednom parkingu, gdje se skrivao ispod auta. U slobodno vrijeme voli da lovi stopala svojih vlasnika i gleda hokej, prenosi Index.hr.

Snimak Martijevog prvog susreta sa snijegom skupila je čak 4,5 miliona pregleda i preko dvije hiljade komentara.

"Awww, presladak je", "Njegovi otisci šapica izgledaju kao nešto iz Disneyjevog filma", "Kakav slatkiš", "Preslatke šapice", "Zašto su mačke tako slatke", samo su neki od komentara.