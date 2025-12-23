Pijan i drogiran ubio autom Ajlu pred ocem, dobio 3 godine zatvora

Kantonalni sud u Tuzli u krivičnom predmetu protiv optuženog Vejsila Halilovića zbog krivičnog d‌jela Teška krivična d‌jela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja u vezi sa krivičnim d‌jelom Ugrožavanje javnog prometa zbog omamljenosti, nakon prihvatanja izjave o priznanju krivice, donio je i javno objavio prvostepenu presudu kojom je optuženog oglasio krivim, te mu izrekao kaznu zatvora u trajanju od tri godine.

Na osnovu člana 77. Krivičnog zakona FBiH optuženom je izrečena sigurnosna mjera - zabrana upravljanja prevoznim sredstvom „B“ kategorije u trajanju od 3 godine, s tim da se vrijeme izvršenja kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Optuženi je proglašen krivim što je dana 05.08.2025. godine, oko 3,45 sati, na magistralnom putu Tuzla-Sarajevo, u blizini robne kuće “Omega” u Živinicama, upravljajući putničkim motornim vozilom “VW Passat”, pod uticajem alkohola i opojne droge amfetamin, iako svjestan da nije sposoban za vožnju i da može ugroziti saobraćaj i dovesti u opasnost živote ljudi, krećući se brzinom dvostruko većom od dozvoljene, vozilom udario pješakinju A.N., usljed čega je od posljedica povreda oštećena na licu mjesta smrtno stradala.

Nakon objave presude sud je donio rješenje kojim se prema optuženom ukida pritvor.

Podsjećamo, Halilović je tokom vožnje bio pod dejstvom alkohola i opojne droge amfetamin. Izvršenim alkotestiranjem vozača utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu od 0,94 promila.

Duboko razočarenje

U emotivnoj i potresnoj ispovijesti, Senada Nuhanović izrazila je duboko razočarenje radom institucija i sudskom odlukom, navodeći da porodica tokom cijelog sudskog postupka nije bila obaviještena niti pozivana na ročišta.

- Zar uništiti nečiju mladost, snove i budućnost, a dobiti tri godine? Voziti pod uticajem droge i alkohola, tolikom brzinom da je moja ljepotica umrla na licu mjesta, i sud donese ovakvu odluku. Kako je moguće da mi kao porodica nismo ništa znali o tom procesu suđenja - kazala je Nuhanović.

Dodaje da porodica svakodnevno živi s prazninom koju je Ajlina smrt ostavila.

- Gledamo njenu praznu sobu, od‌jeću, diplome, pohvale… njen osmijeh je ostao samo na fotografijama. Da su institucije radile svoj posao, moja Ajla bi danas bila živa - navela je, ističući da presudu doživljava kao stajanje države na stranu počinioca.

- Kako je moguće da mi kao porodica nismo ništa znali o tom procesu suđenja? Srami se državo, organi i vlasti. Vjerujem da ima Boga koji će vratiti svaku moju suzu. Molim Alaha Dragog da ispravi ovu nepravdu koja je donesena. Molim Ga da svojom kaznom kazni kako počinioca, tako i organe koji su donijeli ovu sramnu odluku. Sramite se - poručila je neutješna majka.