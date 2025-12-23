Logo
Za dilovanje droge 60 godina zatvora: Izrečena presuda u predmetu ”Eskadron”

Ognjen Matavulj

23.12.2025

16:44

За диловање дроге 60 година затвора: Изречена пресуда у предмету ”Ескадрон”

Vladimir Malić (44) i 12 optuženih u predmetu ”Eskadron” osuđeni su u Okružnom sudu u Banjaluci na ukupno 60 godina zatvora zbog dilovanja droge!

Najveće kazne od po šest i po godina zatvora izrečene su Maliću i Dragoslavu Jungiću (51). Aleksandar Ćutković (53) osuđen je na pet i po godina. Dijana Palačković (44), Marko Duvnjak (39), Mladen Ćutković (30) i Mladen Trubajić (37) osuđeni su na po četiri i po godine. Vladimir Maksić (33), Aleksandra Radočaj (32), Darko Pavljuk (41), Boris Maksimčuk (38) i Miloš Radaković (37) dobili su po četiri godine, dok je Goran Stojanović (33) osuđen na tri i po godine zatvora.

Svi su oglašeni krivim da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga. Malić, Jungić, Palačkovićeva, Ćutkovići, Stojanović i Trubajić osuđeni su i za omogućavnje uživanja opojnih droga, dok je Pavljuk za to djelo oslbođen optužbe.

eskadron sprovodjenje

Hronika

Akcija ”Eskadron”: Za dilovanje droge optuženo 15 Banjalučana

Prema optužnici optuženi su od početka 2023. godine do 28. maja 2024. godine neovlašteno radi dalje prodaje, nabavljali, kupovali, držali, prenosili, nudili na prodaju, prodavali i stavljali u promet kokain i marihuanu na području Banjaluke, Čelinca i Prijedora. U zavisnosti od količine i vrste droge narkotike su prodavali po cijenama od 10 do 400 KM.

KPZ Banjaluka

Hronika

Malić nakon infarkta vraćen u KPZ, supruga tvrdi da nema adekvatno liječenje

U istom predmetu bili su optuženi Antonio Popović (51) i Zoran Vučić (47) iz Banjaluke koji su priznali krivicu i osuđeni su na po godinu zatvora, te su saslušani kao svjedoci tužilaštva.

Presudu je izreklo sudsko vijeće kojim je predsjedavao sudija Blagoje Dragosavljević.

Akcija ”Eskadron”

Inače, akcija ”Eskadron” sprovedena je u maju 2024. godine, a optužnica je podignuta u novembru iste godine.

eskadron sprovodjenje18

Hronika

Nepregledna kolona 'marica' u Banjaluci: Uhapšeni u Eskadronu sprovedeni u OJT

Optuženima je u kaznu uračunato vrijeme provedeno u pritvoru. Odlukom suda u pritvoru će ostati Malić, Pavljuk, Jungić, Palačkovićeva, Ćutkovići i Duvnjak.

Akcija ”Eskadron”

trgovina drogom

presuda

Okružni sud Banjaluka

