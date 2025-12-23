Majka djeteta sa poteškoćama u razvoju o značaju akcije "S ljubavlju hrabrim srcima"

Šesnaesto donatorsko veče " S ljubavlju hrabrim srcima", pod visokim pokroviteljstvom v.d. predsjednika RS Ane Trišić Babić namijenjeno je osnivanju i opremanju Centra za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju, a nosioci projekta su Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Zavod za socijalnu zaštitu.

Centar predstavlja sistemsko rješenje i kao takav pružiće pomoć i u oblasti očuvanja mentalnog zdravlja i stabilnosti porodica.

Kosta ima poremećaj govora, ali nama roditeljima nije ni važno kako se to zove bitno je da radite ono što je najbolje za dijete, kaže Ives Šindrak majka devetogodišnjeg dječaka, kojoj iako je ljekar nije bilo lako nositi se sa problemom.

Da je veoma važno očuvati zdravlje i stabilnost porodice u ovakvim situacijama potvrdila je za JP RTRS i Ljiljana Uletilović psiholog u Zavodu za socijalnu zaštitu koji je jedan od nosilaca ovogodišnje akcije "S ljubavlju hrabrim srcima".

''Osnivanje Centra sa stručnim timom je veoma značajno za oko 3.200 djece u Republici Srpske kojima je potrebna svakodnevna pomoć i podrška. Podržimo ih pozivom na broj 1411 koji je do sada pozvan 28.800 puta'', istakla je Ljiljana Uletilović, viši stručni saradnik za psihološku podršku u JU Zavod za socijalnu zaštitu Republike Srpske.