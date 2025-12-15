Logo
Large banner

Humanitarni broj 1411 pozvan do sada 8.262 puta

Izvor:

ATV

15.12.2025

12:29

Komentari:

0
Хуманитарни број 1411 позван до сада 8.262 пута
Foto: Ustupljena fotografija

Od trenutka aktiviranja humanitarnog broja 1411 u komercijalni rad, u okviru akcije "S ljubavlju hrabrim srcima", 12. decembra 2025. od 12 časova, do sada ostvareno 8.262 poziva.

Šesnaesto donatorsko veče "S ljubavlju hrabrim srcima" biće održano 26. decembra 2025. godine u svrhu prikupljanja sredstava i podrške za osnivanje i opremanje centra za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči, pod visokim pokroviteljstvom vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske Ane Trišić Babić.

Podijeli:

Tagovi:

Humanitarna akcija

S ljubavlju hrabrim srcima

humanitarni broj

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Предсједник удружења "Минерали" Татјана Спасојевић

Društvo

Spasojević za ATV: Specijalistički centri neće služiti jednom djetetu već kompletnoj porodici

3 h

0
Мила Чечавац (5) из Дервенте болује генетске болести - изградња центра олакшала би свакодневницу

Društvo

Mila Čečavac (5) iz Dervente boluje genetske bolesti - izgradnja centra olakšala bi svakodnevnicu

16 h

0
Сергеј Ћетковић: Позивом на број 1411 подржавате акцију "С љубављу храбрим срцима"

Banja Luka

Sergej Ćetković: Pozivom na broj 1411 podržavate akciju "S ljubavlju hrabrim srcima"

21 h

0
С којим знаком хороскопа ћете процвјетати, а који ће вам сломити срце

Ljubav i seks

S kojim znakom horoskopa ćete procvjetati, a koji će vam slomiti srce

3 mj

0

Više iz rubrike

Мазалица: Бодирога лицемјерје да замијени познавањем чињеница

Republika Srpska

Mazalica: Bodiroga licemjerje da zamijeni poznavanjem činjenica

42 min

0
Бојић: Кривичне пријаве за чланове ЦИК-а који буду гласали за понављање избора

Republika Srpska

Bojić: Krivične prijave za članove CIK-a koji budu glasali za ponavljanje izbora

45 min

2
Појачано присуство полиције широм Српске, чека се пресуда за убиство Раденка Башића

Republika Srpska

Pojačano prisustvo policije širom Srpske, čeka se presuda za ubistvo Radenka Bašića

1 h

0
Додик: Постојање ЦИК-а изгубило смисао

Republika Srpska

Dodik: Postojanje CIK-a izgubilo smisao

4 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

43

Hrvatski sabor izglasao Zakon o izgradnji centra na Trgovskoj gori

12

40

Još jedan heroj u Sidneju: Ostavio trudnu ženu i krenuo ka napadaču, policija ga greškom upucala

12

31

Kako je SDS u Ugljeviku "potpuno ubijeđen" da će izbori biti ponovljeni?

12

29

Humanitarni broj 1411 pozvan do sada 8.262 puta

12

28

Ukrajina se sprema za izbore, Zelenski zatražio nacrt zakona

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner