Humanitarni broj 1411 pozvan do sada 8.262 puta

Od trenutka aktiviranja humanitarnog broja 1411 u komercijalni rad, u okviru akcije "S ljubavlju hrabrim srcima", 12. decembra 2025. od 12 časova, do sada ostvareno 8.262 poziva.
Šesnaesto donatorsko veče "S ljubavlju hrabrim srcima" biće održano 26. decembra 2025. godine u svrhu prikupljanja sredstava i podrške za osnivanje i opremanje centra za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči, pod visokim pokroviteljstvom vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske Ane Trišić Babić.
