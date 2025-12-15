Bojić: Krivične prijave za članove CIK-a koji budu glasali za ponavljanje izbora

Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić rekao je Srni da će će lično podnijeti krivične prijave protiv onih članova Centralne izborne komisije koji budu glasali za ponavljanje izbora u tom gradu.

Bojić je povodom najave da će CIK održati sjednicu na kojoj će biti razmatrano da li treba da se ponove izbori u Laktašima, Doboju i Zvorniku, rekao da je to neprihvatljivo, te da se na ovaj način stavlja ljaga na ove gradove, u kojima je izborni dan prošao bez problema.

„Uputićemo tužbe i uložiti žalbe, jer sa razlogom možemo pitati da li je moguće da se u ovom gradovima traži da se ponove izbori, a da se to ne traži u drugim lokalnim zajednicama koje vodi opozicija, kao što su Teslić, Istočna Ilidža, Lopare, Bijeljina, Banjaluka…“, istakao je Bojić.

On smatra da ovim potezima CIK-a maltretira građane, članove izbornih komisija i da narušava ugled grada.