Bojić: Krivične prijave za članove CIK-a koji budu glasali za ponavljanje izbora

Izvor:

SRNA

15.12.2025

12:04

Komentari:

2
Бојић: Кривичне пријаве за чланове ЦИК-а који буду гласали за понављање избора
Foto: ATV

Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić rekao je Srni da će će lično podnijeti krivične prijave protiv onih članova Centralne izborne komisije koji budu glasali za ponavljanje izbora u tom gradu.

Bojić je povodom najave da će CIK održati sjednicu na kojoj će biti razmatrano da li treba da se ponove izbori u Laktašima, Doboju i Zvorniku, rekao da je to neprihvatljivo, te da se na ovaj način stavlja ljaga na ove gradove, u kojima je izborni dan prošao bez problema.

„Uputićemo tužbe i uložiti žalbe, jer sa razlogom možemo pitati da li je moguće da se u ovom gradovima traži da se ponove izbori, a da se to ne traži u drugim lokalnim zajednicama koje vodi opozicija, kao što su Teslić, Istočna Ilidža, Lopare, Bijeljina, Banjaluka…“, istakao je Bojić.

On smatra da ovim potezima CIK-a maltretira građane, članove izbornih komisija i da narušava ugled grada.

Tagovi:

Miroslav Bojić

CIK BiH

Krivična prijava

Komentari (2)
