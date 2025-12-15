Bojić: Krivične prijave za članove CIK-a koji budu glasali za ponavljanje izbora

Izvor:
Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić rekao je Srni da će će lično podnijeti krivične prijave protiv onih članova Centralne izborne komisije koji budu glasali za ponavljanje izbora u tom gradu.
Bojić je povodom najave da će CIK održati sjednicu na kojoj će biti razmatrano da li treba da se ponove izbori u Laktašima, Doboju i Zvorniku, rekao da je to neprihvatljivo, te da se na ovaj način stavlja ljaga na ove gradove, u kojima je izborni dan prošao bez problema.
„Uputićemo tužbe i uložiti žalbe, jer sa razlogom možemo pitati da li je moguće da se u ovom gradovima traži da se ponove izbori, a da se to ne traži u drugim lokalnim zajednicama koje vodi opozicija, kao što su Teslić, Istočna Ilidža, Lopare, Bijeljina, Banjaluka…“, istakao je Bojić.
On smatra da ovim potezima CIK-a maltretira građane, članove izbornih komisija i da narušava ugled grada.
