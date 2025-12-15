Evo kad je isplata za korisnike boračko-invalidske zaštite i socijalnih davanja

Izvor:
SRNA
15.12.2025
07:36
Komentari:0
Ministarstvo finansija Republike Srpske isplatiće danas mjesečne naknade korisnicima iz oblasti boračko-invalidske zaštite i socijalnih davanja.
Isplatom će biti obuhvaćene i višečlane porodice iz kategorija četiri plus, koje su pravo na mjesečnu naknadu stekle na osnovu Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece, saopšteno je iz Ministarstva finansija.
Predviđeno je da ukupno budu isplaćena 52.000.000 KM.
Ministarstvo finansija će sutra isplatiti i novembarske naknade za tuđu njegu i pomoć opštinama i gradovima u Republici Srpskoj.
Republika Srpska
16 h2
Republika Srpska
18 h0
Republika Srpska
21 h6
Republika Srpska
22 h3
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu