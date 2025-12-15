Evo kad je isplata za korisnike boračko-invalidske zaštite i socijalnih davanja

Isplatom će biti obuhvaćene i višečlane porodice iz kategorija četiri plus, koje su pravo na mjesečnu naknadu stekle na osnovu Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Predviđeno je da ukupno budu isplaćena 52.000.000 KM.

Ministarstvo finansija će sutra isplatiti i novembarske naknade za tuđu njegu i pomoć opštinama i gradovima u Republici Srpskoj.