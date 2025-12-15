Zemljotres pogodio Srbiju

Zemljotres magnitude 3 stepeni Rihtera zabilježen je u 07:20 časova, na području Srbije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Preševo, na oko 29.6518 kilometara od njegovog centra, pri geografskim koordinatama širine 42.3788 i dužine 21.301.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 9 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

(telegraf)