Kuća izgorjela do temelja, vatrogasci ikonu ove svetiteljke pronašli neoštećenu

Izvor:

Telegraf

14.12.2025

16:44

Кућа изгорјела до темеља, ватрогасци икону ове светитељке пронашли неоштећену
Foto: MUP Srbije

U požaru koji je zahvatio porodičnu kuću u Senti, gotovo sve je izgorjelo. Ipak, iz ruševina je spaseno nešto što se ne mjeri materijalnom vrijednošću - ikona Svete Marije, katoličke svetiteljke i simbol vjere i nade za vlasnike doma

Tokom gašenja požara i pretrage objekta, vatrogasac Nenad Matijašević, zajedno sa kolegom iz Vatrogasno-spasilačkog odjeljenja u Senti, uspeo je da pronađe i iznese ikonu iz izgorjele kuće.

"U trenucima kada se bore sa vatrenom stihijom, vatrogasci ne spasavaju samo objekte. Spasavaju uspomene, vjeru i ono što ljudima znači najviše. Ovo nije samo intervencija. Ovo je poziv. Ovo je ljudskost. Ovo je humanost vatrogasaca", navode iz MUP Srbije.

(Telegraf)

