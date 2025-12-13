Jeziv udes više vozila: Dva auta u jarku, treće na krovu

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se u Metovnici kod Bora, a u nezgodi je učestvovalo više vozila.

Kako prenosi stranica "192_rs" u udesu, prema prvim informacijama, u udesu kod Bora nema smrtno stradalih lica.

Na snimku sa lica mjesta može se vidjeti da su vozila uništena, čak dva automobila su se prevrnula na krov, jedan je završio u kanalu pored puta, a svuda su rasuti dijelovi vozila i staklo.

Na snimku se vidi da su u sudaru učestvovala četiri automobila.