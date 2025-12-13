Logo
Large banner

Jeziv udes više vozila: Dva auta u jarku, treće na krovu

Izvor:

Agencije

13.12.2025

09:21

Komentari:

0
Језив удес више возила: Два аута у јарку, треће на крову
Foto: screenshot / 192_RS /INSTAGRAM

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se u Metovnici kod Bora, a u nezgodi je učestvovalo više vozila.

Kako prenosi stranica "192_rs" u udesu, prema prvim informacijama, u udesu kod Bora nema smrtno stradalih lica.

Na snimku sa lica mjesta može se vidjeti da su vozila uništena, čak dva automobila su se prevrnula na krov, jedan je završio u kanalu pored puta, a svuda su rasuti dijelovi vozila i staklo.

Na snimku se vidi da su u sudaru učestvovala četiri automobila.

Podijeli:

Tagovi:

udes

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ваздух нездрав у пет градова, међу њима и Бањалука

Društvo

Vazduh nezdrav u pet gradova, među njima i Banjaluka

4 h

0
Колико новца од Њемачке примају породице с троје дјеце?

Ekonomija

Koliko novca od Njemačke primaju porodice s troje djece?

4 h

0
Америчке снаге напале брод који је ишао из Кине ка Ирану

Svijet

Američke snage napale brod koji je išao iz Kine ka Iranu

4 h

0
Драма на аеродрому: Више од 11.200 дијаманата пронађено у ручном пртљагу

Svijet

Drama na aerodromu: Više od 11.200 dijamanata pronađeno u ručnom prtljagu

4 h

0

Više iz rubrike

Поново кружи телефонска превара: Позивају грађане и поручују да им је члан породице тешко повријеђен

Srbija

Ponovo kruži telefonska prevara: Pozivaju građane i poručuju da im je član porodice teško povrijeđen

21 h

0
До краја године стижу три нова становника у Београд

Srbija

Do kraja godine stižu tri nova stanovnika u Beograd

21 h

0
Продаје двије куће и воћњак за 20.000 КМ

Srbija

Prodaje dvije kuće i voćnjak za 20.000 KM

1 d

0
Реконструкција нестанка Данке Илић: Осумњичени тврде да нису убили дијете, мајка променила причу?

Srbija

Rekonstrukcija nestanka Danke Ilić: Osumnjičeni tvrde da nisu ubili dijete, majka promenila priču?

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

31

Ozempik za mačke? Gojazni ljubimci uskoro bi mogli dobijati injekcije za mršavljenje

13

26

Selak položio vijenac na spomenik stradalim Srbima u Drakuliću

13

22

Umro otac Zvezdana Terzića!

13

17

Zemljotres jačine 5,8 stepeni pogodio Aljasku

13

15

Holivudski reditelj u centru skandala: Prevario Netfliks za skoro 11 miliona dolara

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner